Eski evlerde yapılan tadilatlar bazen sadece yeni bir boya veya zemin anlamına gelmez; bazen tarihin en büyük sürprizlerinden birini doğurur. Tıpkı Reddit’te bir kullanıcının başına gelenler gibi.

Eski evinin zeminini yenilemek için tahtaları kaldıran talihsiz ev sahibi, tozların arasında parıldayan bakır bir parça fark etti. Dikkatlice baktığında ise bunun sıradan bir bozuk para olmadığını, tarihin tozlu sayfalarından fırlamış 1800 yılına ait nadir bir Amerikan Yarım Senti (Half Cent) olduğunu anlattı.

Reddit'te paylaşılan bu keşif kısa sürede binlerce beğeni alırken, koleksiyoncuları ve amatör tarihçileri adeta çılgına çevirdi.

SADECE 202 BİN ADET BASILAN PARAYI BULDU

Ev sahibinin "Eski evimizin taban tahtalarının altında 1800 yılından kalma yarım sent buldum. Değeri hakkında çelişkili bilgiler var, fikirlerinizi bekliyorum" notuyla paylaştığı fotoğraflar, para koleksiyoncularının gözlerini kamaştırdı.

Paranın detayları incelendiğinde durumun ciddiyeti ortaya çıktı:

Ön Yüz: Özgürlük Tanrıçası'nın (Lady Liberty) ikonik bir yan profili yer alıyor. Başının üzerinde "Liberty" (Özgürlük) kemeri, altında ise net bir şekilde okunabilen 1800 tarihi damgalı.

Arka Yüz: "Half Cent" (Yarım Sent) ibaresi yer alıyor.

Bu tasarım, ABD'de ilk kez 1793 yılında üretilmeye başlanan ve darphane kayıtlarına göre o dönem sadece 202.900 adet basılan efsanevi "Draped Bust" serisinin ta kendisi.

BİR TANESİNİN FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Reddit topluluğu, paranın değerini belirlemek için hemen bir ekspertiz yarışına girdi. Gelen yorumlara göre paranın değeri, kondisyonuna (kondisyon derecesine) bağlı olarak 150 ila 600 dolar (yaklaşık 5.000 - 20.000 TL) arasında değişiyor.

Uzman bir koleksiyoncu para hakkında şu yorumu yaptı:

"Harika bir bulgu! Kesinlikle sertifikalandırmaya (orijinalliğini onaylatmaya) değer. Kondisyonu 'VF-EF' (Çok İyi ile Olağanüstü İyi) arasında görünüyor."

Bir başka kullanıcı ise paranın sol tarafındaki küçük bir çiziğe dikkat çekerek, "Özgürlük Tanrıçası'nın solundaki talihsiz çiziğe rağmen bu haliyle bile en az birkaç yüz dolar eder" dedi.

KOLEKSİYONCULAR "TEMİZLEMEYİN" UYARISI YAPTI

Parayı bulan kişinin onu parlatmak veya temizlemek isteyebileceğini düşünen deneyimli nümismatistler hemen devreye girerek çok kritik bir uyarıda bulundu:

"Eğer bu parayı temizlersen değeri bir anda çakılır! Paranın şu anki doğal hali zaten oldukça iyi. Değerini artırmak için yapacağın herhangi bir kimyasal temizlik veya fırçalama işlemi paraya kalıcı zarar verir ve fiyatını feci şekilde düşürür."

AHŞAP ZEMİN YÜZYILLAR BOYU SAKLI TUTMUŞ

Paranın 226 yıl boyunca neredeyse hiç bozulmadan günümüze ulaşması toplulukta büyük hayranlık uyandırdı. Yorumculardan biri, "Zemin tahtaları bu parayı gerçekten harika korumuş!" diyerek durumu özetledi.

Eski ahşap zeminlerin altındaki tamamen karanlık, hava akımından uzak ve düşük nemli ortam, adeta doğal bir koruma kapsülü görevi görerek bakır paranın oksitlenmesini (paslanmasını) ve çürümesini engellemişti. Çocukken metal detektörüyle 1802 yapımı aynı parayı bulan bir başka kullanıcı, kendi bulduğu paranın toprağın altında kaldığı için "çok daha kötü durumda" olduğunu söyleyerek bu tespiti doğruladı.

Sosyal medyadaki bu heyecanlı tartışma, bir kullanıcının ev sahibine verdiği şu eğlenceli ve mantıklı tavsiyeyle son buldu: "Hemen ucuz bir metal detektörü satın al ve o evin altını üstünü iyice tara! Kim bilir daha neler bulacaksın..."