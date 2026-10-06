Romanya'da yaşlı bir kadının yatak odası kapısını açık tutmak için yıllarca kullandığı kırmızımsı taşın, 3,5 kilogram ağırlığında ve milyonlarca yıllık bir kehribar parçası olduğu ortaya çıktı.

Romanya'nın güneydoğusundaki Colti köyünde bir dere yatağında bulunan ve yaşlı kadının ölümü sonrasında akrabaları tarafından fark edilerek incelemeye gönderilen taşın yapılan analizlerde gerçek kehribar olduğu doğrulandı. Polonya'nın Kraków kentindeki Tarih Müzesi uzmanları, örneğin yaşının 38,5 milyon ile 70 milyon yıl arasında olduğunu tespit etti.

EVDEN ALTINLARI ÇALAN HIRSIZLAR KEHRİBARI FARK ETMEDİ

Kadının yaşadığı dönemde eve giren hırsızların ziynet eşyalarını çaldığı, ancak kapı stoperi olarak kullanılan 3,5 kilogramlık değerli kehribar külçesini fark etmeyerek geride bıraktığı belirtildi.

Yerel olarak chihlimbar veya rumanit şeklinde adlandırılan ve koyu kırmızı ile siyah tonlarıyla öne çıkan bu tür ham kehribarın doğada genellikle çok daha küçük boyutlarda bulunduğu, bu ölçekteki tek parça örneğin nadir bir jeolojik değere sahip olduğu bildirildi.

1 MİLYON EURO DEĞER BİÇİLDİ

Yaklaşık 1 milyon euro (yaklaşık 55 milyon 197 bin 420 Türk lirası) değerinde olduğu tahmin edilen dev kehribar, Romanya devleti tarafından koruma altına alınarak ulusal hazine sınıfına dahil edildi. Müze yetkilileri, bilimsel açıdan tarih öncesi dönemlere ışık tutan bu keşfin değerinin parasal karşılığının ötesinde olduğunu ifade etti.

Söz konusu kehribar, 2022 yılından bu yana Romanya'daki Buzau İl Müzesi'nde sergilenmeye devam ediyor.