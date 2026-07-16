İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sabah saatlerinde sokak ortasında silahlı bir saldırı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, evinden dışarı çıkan bir kişi, ikamet ettiği sitenin önünde beklediği sırada kimliği belirsiz bir şahsın hedefi oldu. Şüphelinin tabancayla ateş açması sonucu kurşunların hedefi olan kişi kanlar içinde yere yığıldı.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdikten sonra ambulansla hastaneye sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

SALDIRGAN KOŞARAK KAÇTI

Saldırıyı gerçekleştiren kimliği belirsiz şüpheli ise olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan silahlı saldırının ardından polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Emniyet güçleri, kaçan şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak amacıyla geniş çaplı çalışma başlattı.