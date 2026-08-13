Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamımda Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi'ndeki bir adresi takibe aldı. Evde çok sayıda uyuşturucu hap bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. KARTON KUTULARDAN 283 BİN HAP ÇIKTI Emniyet güçlerinin evde yaptığı detaylı aramalarda, karton kutular içerisine istiflenerek gizlenmiş halde tam 283 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen rekor miktardaki uyuşturucuya el koyan ekipler, evde bulunan Fethullah B.’yi (37) gözaltına alarak emniyete götürdü. "KİMSENİN GÜNAHINI ALAMAM" DEDİ, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Emniyetteki sorgusunda hakkındaki iddiaları reddeden şüpheli Fethullah B.’nin ifadesinde, "Haplar bana ait değil, uyuşturucu satmıyorum. Bir başkasına aittir, kimin olduğunu bilmiyorum, kimsenin günahını alamam" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Fethullah B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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