Endonezya'da tabut imalatıyla geçimini sağlayan bir marangozun bahçesine düşen göktaşı, yapılan analizlerin ardından sahibine milyon dolarlık gelir sağladı. Çatıyı delerek gürültüyle yere çakılan siyah kaya kütlesinin yaklaşık 4,5 milyar yıllık nadir bir meteorit olduğunun saptanmasıyla taş, 1,8 milyon dolar karşılığında uluslararası koleksiyonculara devredildi.

GÖKYÜZÜNDEN DÜŞEN KAYA KÜTLESİ NASIL BULUNDU?

Bahçesindeki çalışma alanında tabut üretimi yaptığı sırada şiddetli bir patlama sesi duyan Endonezyalı marangoz, evinin çatısında oluşan deliği ve toprağa saplanmış sıcak taş kütlesini tespit etti. Koyu renkli ve alışılmışın dışında yüksek yoğunluğa sahip olan taşı topraktan çıkaran bölge sakini, cismin incelenmesi amacıyla uzmanlarla irtibata geçti.

4,5 MİLYAR YILLIK KARBONLU KONDRİTİN ÖNEMİ NE?

Uzmanlar ve göktaşı analistleri tarafından yapılan incelemeler, düşen nesnenin Güneş Sistemi'nin ilk oluşum evrelerine tarihlenen yaklaşık 4,5 milyar yıllık "karbonlu kondrit" sınıfına ait olduğunu kanıtladı. Evrenin erken dönemlerine ait organik bileşikler ve su izleri barındırma potansiyeli taşıyan bu tür, nadirliği nedeniyle gökbilim ve koleksiyon dünyasında en yüksek değere sahip göktaşları arasında kabul ediliyor.

1,8 MİLYON DOLARLIK SATIŞ VE MADDİ KAZANÇ

Göktaşının özelliklerinin doğrulanmasının ardından uluslararası koleksiyoncular satın alma girişiminde bulundu. Yapılan müzakereler sonucunda göktaşı, yaklaşık 1,8 milyon dolarlık bedelle yeni sahibine satıldı. Gerçekleşen işlem, düşen bir meteoritin doğrudan mülk sahibine sağladığı en yüksek kazançlardan biri olarak kayıtlara geçti.