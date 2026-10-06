Elektrik faturalarını ve ev içi enerji maliyetlerini düşürecek ezber bozan bir buluşa imza atıldı. Binghamton Üniversitesi bünyesinde bilim insanı Seokheun "Sean" Choi liderliğinde yürütülen ve uluslararası prestijli Advanced Energy Materials dergisinde yayımlanan çalışma, ev teknolojilerinde yeni bir dönemi başlattı. Geliştirilen "akıllı duvar kağıdı", yaşam alanlarındaki görünmez nemi doğrudan kullanılabilir elektrik enerjisine çevirmeyi başardı.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Güneş panellerinin aksine dış hava koşullarına ihtiyaç duymayan bu teknoloji, ev içindeki yüzde 30 ila 60 arasındaki sabit nem potansiyelinden faydalanıyor. Yemek pişirme, banyo yapma veya sadece nefes alıp verme gibi günlük rutinlerle oluşan ortam nemi, sistem için kesintisiz bir kaynak oluşturuyor.

Özel olarak işlenmiş laboratuvar tipi kağıtlar; mum, gliserol ve PVP kimyasallarıyla mikroskobik düzeyde yapılandırılıyor. Gliserol havadaki su buharını emip sıvılaştırırken, bu sıvı kağıt içerisindeki mikro kanallardan geçerken hidrojen iyonları açığa çıkarıyor. Oluşan kimyasal reaksiyon, grafit elektrotlar vasıtasıyla saf elektrik akımına dönüştürülüyor.

HEM NEMİ YUTUYOR HEM CİHAZLARI ÇALIŞTIRIYOR

Laboratuvar testlerinde oldukça başarılı sonuçlar veren sistem, çift taraflı bir fayda sağlıyor. 1.596 parçadan oluşan bir akıllı kağıt paneli, sadece ortamdaki nemi çekerek 3.5 Volt enerji üretti ve kablosuz bir klavyeyi kesintisiz çalıştırmayı başardı.

Aynı zamanda doğal bir rutubet giderici işlevi gören malzeme, kapalı bir mekandaki nem oranını sadece 15 dakika içinde yüzde 38'den yüzde 32'ye düşürdü. Bu durum, yüksek elektrik tüketen nem alma cihazlarına ve klimalara kıyasla tamamen sessiz, doğa dostu ve sıfır maliyetli bir alternatif sunuyor. Akıllı ev sensörleri ile IoT cihazlarının pile ihtiyaç duymadan yıllarca çalışmasına olanak tanıyan bu inovasyon, evleri kendi enerjisini üreten akıllı mekanlara dönüştürmeyi hedefliyor.