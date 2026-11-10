Avusturya'nın başkenti Viyana'da tadilat için çağrılan tesisat ustasının beton zemin içerisine gizlenmiş bir metal sandık bulması, ev sahibini bir anda milyoner yaptı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında saklandığı anlaşılan ve güncel değeri 2.5 milyon euroya yaklaşan hazine, yerel yasalar gereği iki isim arasında eşit şekilde paylaştırılacak.

DİĞER İŞÇİLERİN GÖRMEDİĞİ İPLERİ FARK ETTİ

Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen tadilat sırasında, alanda çalışan diğer işçilerin önemsemediği ipleri fark eden tesisatçı durumu ev sahibine bildirdi. İkili, tüm çabalara rağmen yerinden çıkmayan nesneyi kürekle kazarak gün yüzüne çıkardı.

METAL SANDIĞIN İÇİNDE NE VARDI?

Betonun içinden çıkarılan metal sandığın açılmasıyla, 1930'lu yıllarda basılmış ve üzerinde Mozart'ın portresi bulunan devasa bir hazineye ulaşıldı. Ev sahibi ve tesisatçı, sandığın içinden tam 30 kilogram ağırlığında altın çıkardı.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA SAKLANMIŞ

Yapılan incelemelerde, betonun arasına gizlenmiş haldeki bu altınların İkinci Dünya Savaşı sırasında güvenli kalması amacıyla saklandığı tespit edildi. Yıllarca betonun altında bekleyen altınların güncel değerinin yaklaşık 2.3 milyon euro olduğu belirlendi.

YASALARA GÖRE SERVET KİME KALACAK?

Avusturya'daki mevcut yasal düzenlemeler gereğince, bulunan sahipsiz servetin mülkiyet durumu resmi olarak karara bağlandı. Yasalar doğrultusunda 2.5 milyon euroya yakın bu servetin, mülk sahibi ile sandığı bulan tesisatçı arasında yarı yarıya bölüştürülmesine hükmedildi.