Balık sezonunun tam ortasında tezgâhlar yerli türlerle dolup taşarken, denizlerdeki plastik kirliliğinin sofralara kadar uzanan görünmez tehlikesi bilimsel verilerle bir kez daha gündeme geldi. Deniz ekosistemindeki kirliliği mercek altına alan araştırmalar, vatandaşların en sık tükettiği balık türlerinin bile mikroplastik tehdidi altında olduğunu ortaya koydu.

MARMARA'DA İNCELENEN 12 TÜRÜN TAMAMINDA ÇIKTI

Karadeniz ve Marmara Denizi’nden avlanan balıklar üzerinde yapılan laboratuvar analizlerinde endişe verici bulgulara ulaşıldı. Özellikle Marmara Denizi’nde incelenen 12 farklı balık türünün tamamında mikroplastik parçacıklarına rastlanması, denizlerdeki plastik yükünün canlı yaşamını ne denli kuşattığını gözler önüne serdi.

HAMSİDEN LÜFERE EN POPÜLER TÜRLER LİSTEDE

Araştırma sonuçları, mikroplastik birikiminin yalnızca dip balıklarıyla sınırlı kalmadığını gösterdi. Karadeniz sularında gerçekleştirilen incelemelerde, tezgâhların en çok tercih edilen türlerinden olan hamsi, istavrit, palamut ve lüferin yanı sıra mezgit, barbun ve zargana gibi sofraların sevilen balıklarında da plastik parçacıkları tespit edildi.

BESİN SANIP TÜKETİYORLAR, SOFRAMIZA KADAR GELİYOR

Denizlere kontrolsüz şekilde bırakılan plastik atıkların güneş ve dalga etkisiyle parçalanarak gözle görülemeyecek boyutlara indiğini belirten uzmanlar, balıkların bu mikro parçacıkları yem sanarak tükettiğine dikkat çekiyor. Deniz canlılarının sindirim sisteminde biriken bu kalıntılar, besin zinciri yoluyla doğrudan insan sağlığını tehdit ediyor.

İÇ ORGANLARINI MUTLAKA TEMİZLEYİN

Mevcut tablonun hem deniz ekosistemi hem de halk sağlığı açısından giderek ağırlaştığını vurgulayan uzmanlar, tüketicilere önemli bir pratik uyarıda da bulunuyor. Mikroplastiklerin büyük oranda balıkların mide ve bağırsak gibi sindirim organlarında biriktiğini hatırlatan uzmanlar, özellikle hamsi ve istavrit gibi küçük balıkların bütün halde kızartılmadan önce iç organlarının eksiksiz temizlenmesinin maruziyeti ciddi oranda azalttığını ifade ediyor.