Şanlıurfa'nın 15 Temmuz Mahallesi'nde gece geç saatlerde evine yürüyen 20 yaşındaki Adem Dayık cinayete kurban gitti. Genci bir süre gizlice takip eden kimliği belirsiz şüpheli, sokak ortasında Dayık'ın önünü kesti.
BOĞAZINDAN BIÇAKLAYIP İZİNİ KAYBETTİ
Şüpheli ile Dayık arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede fiziksel saldırıya dönüştü. Saldırgan, yanındaki bıçakla genci boğazından ağır şekilde yaralayıp koşarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar kanlar içinde yere yığılan genci fark ederek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
DOKTORLARIN ÇABASI YETERSİZ KALDI
Adrese ulaşan sağlık görevlileri, ağır yaralı genci ilk müdahalenin ardından hızla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorlar acil serviste müdahale ettikleri genci kurtaramadı. Polis ekipleri, cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen gencin katilini bulmak için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.