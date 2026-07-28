1981 yılında büyük umutlarla kurulan 43 yıllık bir evlilik, Yargıtay’ın son dönemde verdiği en dikkat çekici emsal kararlardan biriyle sona erdi. Karşılıklı boşanma davasına dönüşen süreçte mahkeme; şans oyunları bağımlısı olan kocayı "az kusurlu", eşine hakaret eden, eve misafir kabul etmeyen ve sürekli eşya değiştiren kadını ise "ağır kusurlu" buldu.

43 YILLIK EVLİLİKTE SULAR DURULMADI

Emekli öğretmen kadın ile memur emeklisi koca, 43 yılın ardından mahkemenin yolunu tuttu. Davacı kadın, eşinin kumar ve şans oyunları bağımlılığı olduğunu, evin temel faturalarını bile ödemediğini belirterek kendisine aşağılayıcı ifadeler kullanıldığını öne sürdü ve 150 bin TL tazminat ile yoksulluk nafakası talebinde bulundu. Davalı koca ise evliliğin bitmesinden tamamen eşinin sorumlu olduğunu savunarak, eşinin kendisine haksız iftiralar attığını, evde sürekli psikolojik baskı uyguladığını ve huzurlu bir yaşam sürmesine izin vermediğini iddia etti.

YARGITAY'DAN EMSAL NİTELİKTE KUSUR TESPİTİ

İlk derece mahkemesinin ardından İstinaf ve nihayetinde Yargıtay aşamasına taşınan dosyada tarafların kusur oranları tek tek incelendi. Yargıtay yaptığı değerlendirmede, kocanın şans oyunları oynayıp borçlanmasını "az kusurlu" bir davranış olarak değerlendirirken; kadının eşiyle yatakları ayırdığını, eşini evden kovan davranışlarda bulunduğunu, ailesiyle görüşmesini engellediğini ve eve hiçbir şekilde misafir kabul etmediğini tespit etti. Ayrıca kadının sürekli lüks ve keyfi eşya değiştirme harcamaları yaptığı, eşine karşı "salak, geri zekalı" gibi hakaretlerde bulunduğu kayıtlara geçti.

KADININ TAZMİNAT TALEBİ REDDEDİLDİ

Yargıtay, şans oyunları oynayan kocaya karşılık, evlilik birliğine çok daha büyük zarar veren davranışlar sergileyen kadını ağır kusurlu buldu. Bu kapsamda kadının tüm tazminat talepleri reddedildi ve evlilik birliğinin sarsılmasında daha fazla sorumluluğu bulunan kadının, kocasına maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmedildi.