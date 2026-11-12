Galatasaray'ın eski futbolcusu Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara'nın suç duyurusu kapsamında ülkesinde savcılığa giderek ifade verdi.
33 yaşındaki futbolcu, Buenos Aires eyaletinin Tigre bölgesindeki General Pacheco kentinde bulunan toplumsal cinsiyete dayalı şiddet savcılığına avukatlarıyla birlikte gönüllü olarak başvurdu. Icardi'nin şikayet kapsamında hakim ve savcı karşısına çıktığı bildirildi.
WANDA NARA NEDEN ŞİKAYET ETTİ?
Nara'nın şikayetinin, çiftin 11 yaşındaki kızlarını ilgilendiren aile içi şiddet ve yaralama iddialarına dayandığı aktarıldı. İfadesini tamamlayan Icardi hakkındaki hukuki sürecin Arjantin makamlarınca sürdürüldüğü belirtildi.