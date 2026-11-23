Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte hastalıklardan korunmak isteyen milyonlarca vatandaşın mutfağından eksik etmediği portakal ve mandalina, C vitamini deposu olarak görülüyor. Ancak gıda güvenliği ve beslenme uzmanları, kış aylarının bu masum görünen meyvelerinin bilinçsiz şekilde soyulup tüketildiğinde görünmez bir sağlık tehdidine dönüşebileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, özellikle yıkamadan soyulan narenciyelerdeki tehlikenin sinir sistemine kadar uzanan boyutlarını tek tek açıkladı.

KABUKTAKİ KİMYASALLAR SİNİR SİSTEMİNİ VE BEYNİ HEDEF ALIYOR

Gıda mühendisleri ve toksikoloji uzmanlarının üzerinde durduğu en kritik nokta, portakal ve mandalinanın kabuğunda biriken tarım ilaçları (pestisitler) ve raf ömrünü uzatmak için kullanılan sentetik mum tabakası. Pek çok tüketici kabuğunu yemediği için bu meyveleri sudan bile geçirmeden soyuyor. Ancak parmaklar ve bıçak kabuğa temas ettiği anda bu kimyasal kalıntılar doğrudan meyvenin yenilen dilimlerine bulaşıyor. Uzmanlar, vücuda alınan bazı pestisit türlerinin nörotoksik etki göstererek kan-beyin bariyerini aşabildiğini ve uzun vadede sinir sistemi ile beyin fonksiyonlarına zarar verebildiğini vurguluyor.

YIKAMADAN SOYMAK ZEHİRLİ KALINTILARI ELLE İÇERİ TAŞIYOR

Narenciyelerin gözenekli kabuk yapısının dış ortamdaki kimyasalları sünger gibi hapsettiğini belirten uzmanlar, sadece soğuk suyla hızlıca durulamanın da çoğu zaman yeterli olmadığını ifade ediyor. Meyvenin üzerindeki kalıntılardan arınması için soyma işleminden önce mutlaka sirkeli veya karbonatlı suda en az 10 dakika bekletilmesi ve ardından bol suyla ovularak yıkanması gerektiği hatırlatılıyor.

MİDE ASİDİ VE DİŞ MİNESİ DE RİSK ALTINDA

Gastroenteroloji uzmanları ise "C vitamini alacağım" düşüncesiyle günde 4-5 adet portakal veya mandalina tüketmenin sindirim sistemini zorlayabileceğine işaret ediyor. Yüksek sitrik asit içeren bu meyveler, reflü ve gastrit şikayeti olan kişilerde mide yanmasını şiddetlendirirken diş minesini de yumuşatarak aşındırabiliyor. Ayrıca bazı tansiyon ve kolesterol ilaçlarıyla etkileşime girebilen narenciye bileşenlerinin, ilaçların vücuttaki emilimini bozabileceği uyarısı yapılıyor.