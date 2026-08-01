İspanyol milli futbolcu Marc Cucurella, evine sipariş getiren bir kuryeye yaptığı jestle sosyal medyada gündem oldu. Yıldız oyuncunun, kuryenin isteğini geri çevirmeyerek madalyasını takmasına izin verdiği ve birlikte fotoğraf çektirdiği görüntüler büyük ilgi gördü.

İddiaya göre, sipariş teslimi sırasında Cucurella'nın kazandığı madalyayı yakından görmek isteyen kurye, onu kısa süreliğine takmak için izin istedi. İspanyol futbolcu da bu talebi kabul ederek madalyasını kuryeye verdi.

İkili daha sonra bu anı birlikte çektirdikleri fotoğrafla ölümsüzleştirirken, Cucurella'nın samimi tavrı sosyal medyada çok sayıda beğeni ve olumlu yorum aldı.