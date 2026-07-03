Endonezya'da evine sık sık hırsız girdiğini söyleyen bir ev sahibi, mahalle sakinleriyle birlikte şüphelileri yakalamak için pusu kurdu.
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Gece saatlerinde düzenlenen pusuda eve girmeye çalışan 4 kişi suçüstü yakalanarak etkisiz hale getirildi. Mahalle sakinleri, zanlıları hemen polise teslim etmek yerine ilginç bir yönteme başvurdu.
TELETABİLERE BENZETTİLER
Yakalanan şüpheliler baştan aşağı koli bandıyla bantlanarak teletabilere benzetildi. 4 şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerine bu şekilde teslim edildi.