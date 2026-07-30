İlk bakışta sıradan bir metal kutuya benzeyen eşya, yıllarca kimsenin dokunmadığı gizli bölmede saklanıyordu. Çift, kutuyu açtıklarında içindeki paraları görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

AYLARCA DOKUNMAYA CESARET EDEMEDİLER

1900'lü yılların başında inşa edilen evde yaşayan Luisa ve eşi Dan, tadilat sırasında merdivenlerin altındaki sonradan tuğlayla kapatılmış alanı fark etti. Bölmeyi açtıklarında kömür parçaları ve paslanmış eski bir boya kutusuyla karşılaştılar.

Kutudan yayılan yoğun amonyak kokusu nedeniyle kapağını uzun süre açmaya cesaret edemediler. Aylar sonra meraklarına yenik düşen çift, kutuyu açınca içinin eski banknotlarla dolu olduğunu gördü. Yapılan incelemede paraların 1970'li yıllara ait olduğu ve toplam değerinin 1.000 sterlinin üzerinde bulunduğu belirtildi.

AİLE BÜTÇESİNE KATKI SAĞLADI

Luisa, keşfin en çok çocuklarını heyecanlandırdığını söyledi. O dönemde işsiz olduğunu belirten Luisa, bulunan paranın bazı faturalarını ödemelerine yardımcı olduğunu ve aile bütçelerine önemli bir katkı sağladığını ifade etti.

Çiftin keşfi sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Eski evlerde yapılan tadilatlar sırasında ortaya çıkan beklenmedik buluntulara bir yenisi daha eklenirken, kullanıcılar yıllardır kapalı kalan bölmelerde hâlâ benzer sürprizlerin saklı olabileceğine dikkat çekti.