Varının yoğunu yeni işine yatıran ve köyden kente göçü azaltmaya çalıştığını söyleyerek Mardin'deki köyünde fabrika kuran Berdan Mardini'nin hayatındaki önemli değişiklikler sürüyor.

VARINI YOĞUNU YENİ FABRİKAYA YATIRDI HAYATI DEĞİŞTİ

Ünlü sanatçı kurduğu tesiste bölgenin ürünlerini işleyerek maddi değere dönüştürüyor. Mardini fabrikasında, güllü parfüm, güllü limonata, gül yağı, güllü makaron gibi ürünler üretiyor. Son 10 yıldır bu proje için varını yoğunu ortaya koyduğunu belirten sanatçı, 'Varımı yoğumu, evlerimi arabalarımı bu işe yatırdım' ifadelerini kullanarak kendi için bu işin ne büyük bir önem taşıdığını anlattı.

KÖYDEN KENTE GÖÇÜ AZALTMAK İLK HEDEFİ

Hayatındaki değişikliklerin topluma da fayda sağlamasını istediğini belirten Berdan Mardini, kadın istihdamını da artırmayı hedeflediğini anlattı.

500 KADIN GÜL TOPLAYACAK

Mardini, ''5000 yıl sonra Mezopotamya bölgesinde ve ülkemizin Mardini'ne geri gelen ana vatanına geri getirdiğimiz rosa damascena bu güzel gülleri bu gül yüzlü kadınlar toplayacak. 450 500 kişi çalışacak. Ülkeme sadece şarkılarımla değil kazandırmak için de çalışacağım.'' diye konuştu.

ŞİMDİ DE EŞİNDEN BOŞANDI

Hayatındaki değişiklikler birbirini kovalayan Berdan Mardini hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Dilara Talay ile 2 yıllık birlikteliklerini geçen nisan ayında evliliğe dönüştüren çift bpşanma kararı aldı ve boşanma davası tek celsede sona erdi.

İKİZ BEBEKLERİ OLACAK

Instagram üzerinden birbirleriyle olan fotoğrafları kaldıran çift boşanma kararından önce ikizleri olacağını duyurmuştu.