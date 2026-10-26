Oyuncu Afra Saraçoğlu, yeni evine taşınmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Üç yıldır Arnavutköy sahilinde yaşadığı evini boşaltan Saraçoğlu, yeni kiraladığı evdeki tadilat çalışmalarının tamamlanmasını bekliyor.

YENİ EVİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Eski evini şoförünün yardımıyla boşaltan oyuncunun yeni adresindeki tadilatın yaklaşık 15 gün içinde tamamlanması bekleniyor. Saraçoğlu’nun bu süre içinde evin yerleşim ve dekorasyon hazırlıklarını da tamamlaması planlanıyor.

TADİLAT BİTENE KADAR SEVGİLİSİNDE KALACAK

İş insanı Poyraz Yosmaoğlu ile yaklaşık beş aydır birlikte olan Afra Saraçoğlu, yeni evindeki çalışmalar sona erene kadar sevgilisinin evinde kalacak. Oyuncunun tadilatın tamamlanmasının ardından kendi evine yerleşmesi bekleniyor.