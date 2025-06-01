Evini satmak için internete verdiği ilana yüksek fiyat yazan ya da ilandaki fiyatını daha sonra yükselten vatandaşlara, 10 bin lira ila 300 bin lira arasında değişen tutarlarda ceza kesilecek. Serbest piyasa düzenine aykırı maddeler içeren yeni düzenlemenin uygulamada ciddi sıkıntılara ve itiraz davalarına konu olacağı ifade edildi. Ticaret Bakanlığı 2023’te, internet üzerinden verdiği emlak ilanlarıyla manipülatif fiyat artışlarına neden olan emlakçılara ceza uygulanmasını öngören bir düzenleme çıkarmıştı. Çok sayıda emlakçıya da ceza kesildi. Bakanlık şimdi ev sahiplerini de ceza kapsamına aldı.

ANLIK TAKİPTE

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe eklenen yeni fıkraya göre, internet üzerinden satış ilanı verdiği evi için genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan fiyat belirleyenlerle ilana verdiği evinin fiyatını daha sonra haklı bir sebebe dayanmadan artıran emlak sahiplerine 300 bin lirayı bulan tutarlarda para cezası kesilecek. Bakanlık, ceza keseceği emlakçı ve vatandaşları tespit etmek için, internetteki tüm emlak ilanlarını anlık olarak izleyip analiz eden sistemi kullanıyor. Bu sistem, internetteki ilanları düzenli olarak tarayıp ekonomik verilerle uyumlu olmayan ya da fiyat artışında haklı gerekçe görülmeyen ilanları belirliyor. Bakanlık daha sonra bu ilanları incelemeye alıp gerekli görürse

ceza kesiyor.