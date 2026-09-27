İnternet üzerinden gerçekleştirilen emlak alım satım işlemlerinde düzeni sağlamak ve fiyat kirliliğini önlemek amacıyla yeni bir dönem başlatılıyor. Mülk sahiplerinin birden fazla emlakçı ile anlaşarak aynı gayrimenkul için farklı fiyatlarla ilan oluşturması uygulaması yürürlükten kaldırılıyor.

Yeni sistemle birlikte bir konutun satışını yalnızca yetkilendirilen tek bir emlakçı üstlenebilecek ve aynı taşınmaz için farklı fiyat listelemeleri yapılamayacak. Süreçle birlikte konut satışında yetkili taraf netleşirken, devletin ve vatandaşın doğrudan muhatabını bilmesi hedefleniyor.

TEK EMLAKÇI VE 3 AYLIK YETKİ SÜRESİ

İlan verme sürecinde vatandaşlar kendilerini, birinci derece yakınlarını veya yetkili bir emlak işletmesini e-Devlet sistemi üzerinden doğrulayarak yetkilendirebilecek. Daha önce her emlakçıya ait özel kodlar kullanılarak e-Devlet üzerinden tek bir konut için birden fazla emlakçıya yetki verilebilirken, yeni uygulamayla bu durum değiştiriliyor.

Düzenleme kapsamında, müşterilerin emlak ofisleriyle imzaladığı yetkilendirme sözleşmeleri de e-Devlet sistemine aktarılacak. Emlakçılara tanınan satış yetkisinin süresi en fazla 3 ay olarak sınırlandırılacak ve bu sürenin tamamlanmasıyla birlikte ilgili ilan sistemden otomatik olarak kaldırılacak. Satışın gerçekleşmesi halinde ise yetki süreci e-Devlet üzerinden kendiliğinden sona erecek.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ VE TAPU HARCI BEKLENTİSİ

Sistemin kademeli olarak devreye girecek ilerleyen aşamalarında yeni uygulamalar da hayata geçirilecek. Daha önce 1 Ekim tarihinde devreye alınması planlanan güvenli ödeme sisteminin, yılbaşına doğru uygulamaya girmesi hedefleniyor.

Bununla birlikte gayrimenkullerin satılık fiyatları ilanlarda artık tam rakam üzerinden gösterilecek. Aynı konut için farklı fiyatların belirlenmesinin önüne geçilmesiyle birlikte, ilerleyen süreçte tapu harç ücretlerinde de düşüş yaşanması bekleniyor. Yetkilendirme ve ilan bilgilerini daha düzenli hale getirmeyi amaçlayan yeni sistem sayesinde, gayrimenkul alım satım sürecinin eksiksiz ve kurallara uygun şekilde tamamlanması öngörülüyor.