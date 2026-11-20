İki çocuk babası vatandaş, 27 Mart 2026'da oturduğu evi satarak elde ettiği parayla 1 kilogram külçe altın satın aldı. Ailesiyle birlikte kiraya taşınmayı göze alan yatırımcı, bütün birikimini altına bağladı.

'1-2 YILA DÖRT EV ALABİLECEĞİM'

Aldığı kararı savunan vatandaş, kendisiyle dalga geçenlere de tepki gösterdi, altın yatırımından elde edeceği kazançla 1-2 yıl içerisinde dört ev alabileceğine inandığını söyledi.

ALTINDAKİ GERİLEME BEKLENTİLERİ BOŞA ÇIKARDI

Yatırımcının altın aldığı dönemde gram fiyatı yaklaşık 6 bin 510 lira seviyesindeydi. Ancak sonraki süreçte yaşanan fiyat düşüşü, birikiminin değerini de aşağı çekti.

20 Kasım itibarıyla bazı piyasa verilerinde gram altının 5 bin 800 lira seviyelerine gerilemesiyle 1 kilogram külçe altının karşılığı yaklaşık 5 milyon 800 bin liraya indi.

ALTINDAKİ KAYBA KİRA GİDERLERİ DE EKLENDİ

Vatandaşın karşı karşıya kaldığı maliyet yalnızca altın fiyatlarındaki düşüşle sınırlı kalmadı. Evini sattıktan sonra kiralık konuta taşınan yatırımcı, bu süreçte kira, depozito ve taşınma masraflarını da üstlendi.

Söz konusu giderler de hesaba katıldığında, vatandaşın kaybı yaklaşık 900 bin liraya yaklaştı.