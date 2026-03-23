ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan Robert Levin, konut satış sürecinin her aşamasında yapay zeka kullanarak mülkünü emlakçıların öngördüğü rakamın 100 bin dolar yaklaşık 4 milyon 432 bin liranın üzerinde bir bedelle, sadece beş gün içinde sattı.

Florida'nın Cooper City bölgesinde bulunan konutunu satışa çıkaran Robert Levin, fiyat belirlemeden pazarlık aşamasına kadar olan tüm süreci ChatGPT desteğiyle yönetti. Emlak profesyonellerinin piyasa analizlerine karşın yapay zekanın sunduğu verileri temel alan Levin, mülkünü 954.800 dolara satarak emlakçıların tahminlerini geride bıraktı.

KAPSAMLI BİR İŞ ALANINA DÖNÜŞTÜ

Satış süreci, Levin’in ChatGPT’ye konut satış prosedürleri hakkında sorular sormasıyla başladı. Bu diyaloglar zamanla; pazar analizi, fiyatlandırma stratejisi, tanıtım metinlerinin hazırlanması ve pazarlık taktiklerini içeren kapsamlı bir iş planına dönüştü.

Yapay zeka, mülkün satış değerini artırmak amacıyla şu alanlarda somut tavsiyeler sundu: Piyasa eğilimlerine göre optimum fiyat bandının belirlenmesi, evin sunumuna yönelik görsel ve yapısal iyileştirmeler, potansiyel alıcılarla yürütülecek müzakere teknikleri.

KONTROL VE SON KARAR İNSANDA

Levin, emlakçıların fiyatlandırma konusunda tereddüt yaşadığını, buna karşın ChatGPT’nin piyasanın yönü hakkında daha net veriler sağladığını ifade etti. Sürecin tamamen otonom olmadığını vurgulayan Levin, yapay zekanın bir danışman rolü üstlendiğini ancak her aşamada soruları kendisinin sorduğunu ve son kararları bizzat verdiğini belirtti.

Sürecin operasyonel ve hukuki kısımlarında ise karma bir yöntem izlendi. Levin, hukuki işlemler için bir avukatla çalışırken, evin gösterimi ve fiziksel organizasyon işlerini kendisi yürüttü.

Bu yöntemin teknik bilgi gerektirmediğini, sadece doğru soruları sormaya dayalı bir diyalog yönetimi olduğunu belirten Levin, yapay zekanın uzmanların rolünü tamamen ortadan kaldırmadığını savundu.