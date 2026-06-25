Altın piyasasında yaşanan küresel dalgalanmalar, varını yoğunu bu madene yatıran yerli yatırımcıyı ters köşe yaptı. Geçtiğimiz Mart ayında gayrimenkulünü nakde çevirerek tüm birikimiyle 1 kilogram külçe altın alan bir vatandaş, fiyatların tepe taklak olmasıyla büyük bir finansal şok yaşadı. Altın fiyatlarının son dönemin en düşük seviyelerine gerilemesiyle birlikte söz konusu yatırımcının toplam zararı bugün itibarıyla 592 bin TL’ye ulaştı.

GRAM VE ONS ALTIN ÇAKILDI

Altın piyasası, ocak ayından bu yana %29’u aşan bir değer kaybıyla karşı karşıya kaldı. Küresel piyasalarda altının onsu son 7 ayın en düşük seviyesine gerilerken, bu durum iç piyasadaki fiyatları da doğrudan vurdu.

Vatandaşın yatırımını yaptığı 27 Mart 2026 tarihinde 4.404 dolar olan altının onsu, bugün 3.979 dolara kadar geri çekildi. Aynı dönemde 6.510 lira seviyesinde işlem gören gram altın ise bugün 5.918 liraya kadar düştü. Fiyatlardaki bu sert düşüş, 1 kilogramlık külçe altının değerini adeta eritti. O dönemde 6 milyon 510 bin liraya alınan külçe altının değeri bugün 5 milyon 918 bin lira olurken değer kaybı 592 bin lirayı buldu.

"4 EV ALACAĞIMA İNANIYORUM"

Evli ve iki çocuk babası olduğunu dile getiren yatırımcı, süreci şu sözlerle özetlemişti:

"Evliyim, 2 çocuğum var. Evimizi satıp kiraya geçtik. Tüm birikimimiz buydu. Şu an sosyal medyada bu durumla dalga geçenler var hepsini ileride göreceğim. Altın sayesinde 1-2 yıl sonra 4 tane ev alacağıma hâlâ gönülden inanıyorum."