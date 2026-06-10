Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan gerilemenin ardından sosyal medyada yapılan hesaplamalar, yatırımcıların önemli ölçüde zarar ettiğini gözler önüne serdi.

‘DÖRT EV ALACAĞIM’ DEMİŞTİ

Mart ayında evini elden çıkarıp tüm birikimini altına yatıran yatırımcının, iki yıl içinde dört ev sahibi olma hedefi sosyal medyada sıkça konuşulmuştu. Ancak altın piyasasında yaşanan düşüş, bu planın şimdilik rafa kalkmasına neden oldu.

YÜZBİNLERCE LİRA BUHAR OLDU

Paylaşılan hesaplamalara göre, gram altındaki yaklaşık yüzde 4’lük değer kaybı nedeniyle yatırımcının yaklaşık 260 bin lira zarar ettiği belirtildi.

Öte yandan evini sattıktan sonra kiraya çıkan kişinin aylık 45 bin lira kira ödediği varsayıldı. Üç aylık kira giderinin 135 bin liraya ulaştığı, emlak komisyonu, depozito ve taşınma masraflarıyla birlikte bu maliyetin yaklaşık 325 bin lirayı bulduğu ifade edildi.

EK MALİYETLER ZARARI KATLADI

Sosyal medyada yapılan değerlendirmelerde, konutun değer artışından mahrum kalınması nedeniyle yaklaşık 130 bin liralık ek kayıp oluştuğu öne sürüldü. Ayrıca yatırımcının yeniden ev satın almak istemesi halinde yaklaşık 240 bin lira tapu harcı ödemek zorunda kalabileceği hesaplandı.

955 BİN LİRA ZARAR

Altındaki değer kaybı, kira giderleri, taşınma masrafları ve konutla ilgili diğer maliyetler bir arada değerlendirildiğinde, yatırımcının kısa sürede 955 bin lira zararla karşı karşıya kaldığı iddiası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.