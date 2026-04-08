Güney Afrikalı girişimci Samantha Skyring, kurucusu olduğu Oryx Desert Salt markasıyla yerel bir kaynağı dünya pazarına taşıyarak dikkat çeken bir girişimcilik örneğine imza attı. Skyring, işini kurma aşamasında sahip olduğu evi satarak elde ettiği tüm sermayeyi 34 ton Kalahari tuzu stoklamak için kullandı.

KISA SÜREDE ULUSLARARASI OPERASYONA DÖNÜŞTÜ

Skyring’in girişimi, endüstriyel süreçlerden geçmemiş, katkı maddesi içermeyen ve mineral dengesi korunmuş bir alternatif sunma hedefiyle başladı. Namibia’nın kuzeyindeki Kalahari Çölü’nde yer alan antik yeraltı göllerinden elde edilen bu tuzu temel alan iş modeli, küçük ölçekli bir operasyondan kısa sürede uluslararası bir operasyona dönüştü.

20'DEN FAZLA ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Bugün 20’den fazla ülkede faaliyet gösteren marka, hem perakende zincirlerinde hem de profesyonel restoran mutfaklarında yer alıyor.

Girişimin öne çıkan diğer özellikleri ise şunlar:

Çevre kirliliğini ve plastik kullanımını azaltmak amacıyla geliştirilen tekrar doldurulabilir seramik değirmen mekanizmaları.

Tuzun herhangi bir kimyasal işlemden geçirilmeden, güneş ışığında kurutularak paketlenmesi.

Yerel kaynakların işlenerek katma değerli bir ihraç ürününe dönüştürülmesi.