Bazen haklı olmak ya da daha fazlasını istemek, hayatı tam anlamıyla bir kaosa sürükleyebilir. Çin’in Jiangxi eyaletinde yaşanan sıra dışı bir kamulaştırma krizi, tam da bu durumun canlı bir kanıtı olarak dünya gündemine oturdu. Sunduğu akılalmaz manzara nedeniyle havadan bakıldığında bir gözü andıran ve yerel halk tarafından "Jinxi'nin Gözü" lakabı takılan iki katlı bir ev, modern mühendislik ile bireysel inadın karşı karşıya geldiği o noktada duruyor.

Peki, devasa bir devlet projesine kafa tutan ev sahibinin hikayesi nasıl başladı ve neden pişmanlıkla son buldu?

220 BİN DOLARLIK TEKLİFE HAYIR DEDİ

Her şey, bölgeden geçecek olan devasa yeni G206 otoyolu projesi için kamulaştırma kararı alınmasıyla başladı. Yetkililer, güzergah üzerinde evi bulunan Huang Ping isimli vatandaşa, mülkünü devretmesi karşılığında yaklaşık 1,6 milyon yuan (yaklaşık 220 bin dolar) tutarında ciddi bir tazminat teklif etti.

Ancak Huang Ping, bu teklifi yetersiz bularak anlaşmaya yanaşmadı. Çin'de bu tarz "kamulaştırma inadı" yaşayan mülklere literatürde "Çivi Ev" (Nail House) deniyor. Genelde projelerin ertelenmesine ya da iptal edilmesine yol açan bu inat, bu kez devletin geri adım atmasıyla sonuçlanmadı. Mühendisler projeyi iptal etmek yerine, yolu evin etrafından geçirecek dahi bir planı devreye soktu.

ASFALTIN ORTASINDA KALAN YOL

Otoyol inşaatı tamamlandığında ortaya çıkan manzara tam anlamıyla şoke ediciydi: Devasa asfalt yol, iki katlı binanın sağından ve solundan kıvrılarak geçiyor, evi adeta bir otoyol adacığının ortasında hapsediyordu.

Yetkililer, ev sakinlerinin dış dünyayla bağının tamamen kopmaması için otoyoldan eve doğru uzanan özel bir erişim yolu bile yaptı. Ancak kağıt üzerinde "orijinal" duran bu çözüm, gerçek hayatta tam bir kabusa dönüştü.

"ZAMANI GER ALABİLSEYDİM KABUL EDERDİM"

Yolun resmen hizmete girmesiyle birlikte, vızır vızır geçen binlerce aracın yarattığı gürültü, egzoz dumanı ve ağır vasıtaların neden olduğu bitmek bilmeyen zemin titreşimi, evi yaşanamaz hale getirdi.

Yerel basına konuşan talihsiz ev sahibi Huang Ping, büyük inadının faturasını ağır ödediğini itiraf etti. Yol çalışmaları sırasında bile duvarların sallandığını ve artık evde huzur kalmadığını belirten Ping, şu sözlerle pişmanlığını dile getirdi:

"Zamanı geri alabilseydim, bana sunulan o ilk teklifi hiç düşünmeden kabul ederdim."

Bugün otoyolun tam ortasında, gürültünün göbeğinde tek başına yükselen bu ev; büyük projeler karşısında inat etmenin bazen paradan çok daha değerli olan "huzuru" kaybettirebileceğinin en ibretlik sembolü olarak duruyor.