Avustralya'nın East Augusta kentinde inşa edilen "Earth 1" adlı konut, 24 saat çalışan sensörlerle yapılan ölçümlere göre yıl boyunca klima ve kalorifer kullanılmadan sabit sıcaklık değerine ulaştı. Yapılan sürekli ölçümler, toprak ve pasif mühendislik tekniklerinin mekanik iklimlendirme sistemlerinin yerini alabileceğini ortaya koydu.

SİSTEM SIFIR ENERJİ İLE NASIL ÇALIŞIYOR?

Yapının arkasını toprağa gömen tasarımcılar, toprağın dış hava değişimlerine karşı gösterdiği yüksek yalıtım direncini temel iklimlendirme mekanizması olarak kullandı. Tesisat sistemine eklenen toprak altı hava boruları, dışarıdan gelen sıcak havayı konuta girmeden önce pasif olarak soğuturken; konumlandırılan cam cepheler güneş ışığını kontrollü şekilde içeri alarak iç mekan dengesini koruyor.

ATIK LASTİKLER ISI DEPOSUNA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Evin ana duvarlarının yapımında sıkıştırılmış toprakla doldurulmuş atık araba lastikleri kullanıldı. Devasa bloklar haline getirilen ve sıvanarak kapatılan lastik duvarlar, yüksek termal kütlesi sayesinde gündüz emdiği sıcaklığı gece yavaşça salarak ortamın aniden soğumasını engelliyor. İnşaat sürecinde 50'den fazla kişinin katılımıyla atık tenekeler, cam şişeler ve geri kazanılmış ahşap malzemeler değerlendirildi.

Konuta yerleştirilen internet bağlantılı ölçüm cihazları, iç mekan sıcaklığını beşer dakikalık aralıklarla veri tabanına aktardı. Kaydedilen raporda, dışarıdaki aşırı sıcak veya soğuk havalara rağmen ev içi ısısının 20°C ile 24,5°C aralığında sabit kaldığı tescillendi. Elde edilen bu başarı, ısıtma ve soğutma için sıfır enerji tüketimini hedefleyen "Zero" projesine zemin hazırladı.