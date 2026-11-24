Fransa'da bir evin genişletilmesi için yapılan kazılarda, Roma dönemine ait 40 binden fazla sikke bulundu. Yaklaşık 1.500 metrekarelik alanda gerçekleştirilen çalışmalarda, üç ayrı noktada saklanmış para hazinelerinin yanı sıra eski yapıların, sokakların ve taş ocaklarının kalıntıları da ortaya çıkarıldı.

Fransa'nın kuzeydoğusundaki Meuse bölgesinde bulunan Senon kentinde yürütülen arkeolojik kazılarda, Roma döneminden kalma üç sikke hazinesi gün yüzüne çıkarıldı. İlk küpte 23 bin ila 24 bin, ikinci küpte ise 18 bin ila 19 bin sikke tespit edildi. İlk küpün ağırlığının yaklaşık 38, ikinci küpün ise içindekilerle birlikte yaklaşık 50 kilogram olduğu belirtildi.

Üçüncü hazinenin bulunduğu çukurda ise yalnızca üç sikke bulundu. Araştırmacılar, bu hazinenin antik dönemde bulunduğu yerden çıkarıldığını belirledi.

ZEMİNE YAKIN YERLERE KOYULDU

Araştırmacılar, bulunan para hazinelerini MS 280-310 yılları arasına tarihlendirdi. Sikkeler arasında, MS 260-274 yıllarında varlığını sürdüren Galya İmparatorluğu ile bağlantılı Victorinus, Tetricus I ve Tetricus II'nin tasvirlerinin bulunduğu paralar da yer aldı.

Kazılarda ortaya çıkarılan küplerin, konutların içindeki çukurlara ve zemin seviyesine yakın noktalara yerleştirildiği belirlendi. Küplerin ağız kısımlarına evin zemininden ulaşılabilecek şekilde konumlandırıldığı tespit edildi.

ESKİ YERLEŞİM ALANININ KALINTILARI DA BULUNDU

Kazı çalışmalarında sikke hazinelerinin yanı sıra fırın ve avluların bulunduğu taş yapılar, eski sokaklar, kireç taşı ocakları, çukurlar ve hendekler de ortaya çıkarıldı. Araştırmacılar, yerleşim alanının Galya döneminden Roma dönemine kadar kullanıldığını belirledi. Bölgede yaşayanların zanaatkâr veya tüccar olabileceği değerlendirildi.