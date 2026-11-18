Londra'nın Hackney semtinde yaşayan William Lyttle, 1960'lı yıllardan itibaren evinin altını 40 yıl boyunca gizlice kazarak 8 metre derinliğinde ve 20 metre genişliğinde bir yeraltı labirenti oluşturdu. Mahalle genelindeki altyapıyı tehlikeye atan bu tünel ağı, 2006 yılında kaldırımın çökmesiyle ortaya çıkarıldı.

YERALTI LABİRENTİ NASIL OLUŞTURULDU?

William Lyttle, 1960'lı yıllarda kendi evinin bodrum katından kazı çalışmalarına başladı. Dört on yıl boyunca belediye yetkililerine ve komşularına hiçbir bilgi vermeden yerin altına doğru ilerleyen tünel hatları açtı. Yapılan incelemelerde kazılan alanın 8 metre derinliğe ve 20 metre genişliğe ulaştığı belirlendi.

ÇIKARILAN TOPRAKLAR ODALARA YIĞILDI

Kırk yıl süren kazı işlemleri sırasında yer altından tonlarca toprak çıkarıldı. Kazı faaliyetlerinin dışarıdan fark edilmemesi için çıkarılan topraklar dışarı taşınmak yerine evin içindeki odalara dolduruldu. Bu yöntem sayesinde mahalle sakinleri yıllar süren çalışmalardan haberdar olmadı.

GİZLİ TÜNEL AĞI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Yerin altındaki bu geniş boşluklar, 2006 yılında mahalledeki zemin yapısının bozulmasıyla gün yüzüne çıktı. Sokaktaki kaldırımın aniden çökmesi ve bölgedeki elektrik hatlarının kopması üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Yapılan teknik kontrollerde çökmenin, evin altından başlayarak mahalleye yayılan tünellerden kaynaklandığı tespit edildi.