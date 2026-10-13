Freeport kasabasında yaşayan Arndt'ın geri dönüştürülmüş çelik kullanarak yaptığı gemi, bulunduğu yerden çıkarılamadığı için bahçede bekliyor. Dev yelkenlinin denize indirilmesi için gereken taşıma işlemi ise yerel yönetimin gündemine taşındı.

80 TONLUK GEMİ BAHÇEDE MAHSUR KALDI

Harold Arndt, Island Rover adını verdiği yelkenliyi kendi arazisinde inşa etti. Yaklaşık 80 ton ağırlığındaki dev geminin yapımında geri dönüştürülmüş malzemeler kullandı.

Ancak geminin tamamlanması, projenin en büyük sorununun çözülmesine yetmedi. Bulunduğu bahçeden denize taşınması gereken dev yelkenli, ağırlığı ve boyutları nedeniyle sıradan araçlarla nakledilemiyor.

Geminin taşınabilmesi için özel ekipmanların kullanılması ve güzergâh üzerindeki koşulların uygun hale getirilmesi gerekiyor. Bu nedenle Arndt'ın yıllarca emek verdiği yelkenli, denize açılamadan bahçede kaldı.

DENİZE İNDİRİLMESİ İÇİN KARAR BEKLENİYOR

Dev geminin geleceği, Eylül 2026'da Freeport'taki yerel yönetimin gündemine yeniden geldi. Geminin bahçeden çıkarılması ve denize ulaştırılması için gerekli düzenlemeler üzerinde durulurken, sürecin ilerleyebilmesi için yerel düzeyde onay gerekiyor.

Arndt, yıllar boyunca kendi imkanlarıyla inşa ettiği yelkenlinin sonunda suya kavuşmasını istiyor. Ancak geminin taşınmasına ilişkin sorun çözülmediği sürece bu hayalini gerçekleştiremiyor.

Bir evin arka bahçesinde başlayan sıra dışı proje, bugün yaklaşık 80 tonluk bir geminin denize ulaşabilmesi için verilen mücadeleye dönüşmüş durumda.