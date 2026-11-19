ABD'nin Tennessee eyaletinde bir çiftlik evinin oluklarını temizleyen işçi, taş duvarın dibinde toprağa gömülü metal kapaklar fark etti. Yapılan kazıda ortaya çıkan 5 cam kavanozun içinden yüzlerce altın ve gümüş para çıktı. 1933 öncesine ait ABD altın sikkeleri ile eski gümüş dolarların bulunduğu koleksiyon, kısa sürede dikkat çekti.

Olay, 2018 yılında Tennessee'nin güneyindeki Middle Tennessee bölgesinde yaşandı. Çiftlik evinin oluklarını temizlemek için gelen işçi, yağmur sularının aşındırdığı toprağın altında metal parçalar gördü. Durumu ev sahiplerine bildiren işçi, çiftle birlikte kazı yaparak beş adet cam kavanoza ulaştı.

Bir litrelik kavanozların her birinin 1800'lü yılların sonu ile 1900'lü yılların başına ait madeni paralarla dolu olduğu belirlendi. Koleksiyonda, 1933 öncesine ait çok sayıda ABD altın sikkesinin yanı sıra Morgan ve Peace serisi gümüş dolarlar da yer aldı.

KOLEKSİYONUN DEĞERİ GİZLİ TUTULDU

Ev sahipleri, buldukları paraları inceletmek için Nashville'de değerli metaller üzerine faaliyet gösteren Kyle Dunbar ile iletişime geçti. Yapılan incelemede paraların gerçek olduğu doğrulandı. Koleksiyonun çalıntı olmadığından emin olmak isteyen Dunbar, tüm parçaları yerel bir bankanın güvenli toplantı odasında inceledi.

Dunbar, koleksiyonu yüksek bir bedel karşılığında satın aldı ancak ödediği miktarı açıklamadı. Eski madeni paraların değerinin yalnızca içerdikleri altın ve gümüş miktarına bağlı olmadığı, nadirlikleri, basım sayıları ve korunma durumlarının da fiyatı etkilediği belirtildi.

PARALARIN TEMİZLENMEMESİ GEREKİYOR

Uzmanlar, toprak altında bulunan eski madeni paraların temizlenmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Paraların üzerinde zamanla oluşan doğal tabakanın silinmesi veya ovalanması, orijinal yüzeye zarar vererek koleksiyon değerini düşürebiliyor.

Çiftlik evinin önceki sahibinin kavanozları toprağa gömmüş olabileceği düşünülse de hazinenin kime ait olduğu ve neden saklandığı henüz bilinmiyor. Paraların ne kadar süre toprak altında kaldığına ilişkin de herhangi bir kayıt bulunmuyor.