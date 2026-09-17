Denizli’de 60 yaşındaki Aynur Peksöz, evinin balkonunu adeta küçük bir üretim alanına dönüştürdü. Yaklaşık 8 yıl önce eşini kaybeden Peksöz, çocuklarına ve torunlarına destek olmak için başladığı biber kurutma işinde yıllık 2 tonluk üretim kapasitesine ulaştı.

BALKONDA BAŞLADI ÜRETİMİ 2 TONA ÇIKARDI

Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi’nde yaşayan üç çocuk annesi Peksöz, eşinin vefatının ardından hem çocuklarının eğitim giderlerine hem de ev kirasına katkı sağlamak için çalışmaya başladı. Yakınlarının tavsiyesiyle balkonunda biber kurutup satmaya başlayan Peksöz, ilk dönemlerde birkaç çuvalla sürdürdüğü üretimini zamanla büyüttü.

Oğlunun balkonuna kurduğu özel düzenek sayesinde daha fazla biber kurutmaya başlayan Peksöz, bugün yaklaşık 2 ton coğrafi işaretli Kale biberini işleyerek başta Denizli olmak üzere Türkiye’nin farklı kentlerine gönderiyor.

EVİNİN BALKONU İLGİ ODAĞI OLDU

Balkona asılan yeşil ve sarı biberler, Peksöz’ün evini çevrede dikkat çeken bir noktaya dönüştürdü. Apartman sakinleri ve yoldan geçenlerin fotoğraf ve videolarını çektiği ev, çevrede "Biberli ev" olarak anılmaya başladı.

Üretime nasıl başladığını anlatan Peksöz, "Ayaklarımın üstünde durmaya çalışıyorum. Oturup ağlamaktansa çalışıp para kazanmak daha güzel oldu. Ben bu işi 8 senedir yapıyorum. Önce 3 çuval, 5 çuvalla başladım, 'kendim yiyeceğim' diye. Sonra baktım satılıyor. Ondan sonra 500 kilogram, 1 ton derken şu anda 2 ton biber kurutuyorum. Çünkü 3 tane kız torunum var. Onlar okuyorlar, onlara destek olmak zorundayım" dedi.

BİBERLER TEK TEK İPE DİZİLİYOR

Peksöz, yalnızca biber kurutmakla kalmadığını, erişte, salça ve tarhana da hazırladığını belirtti. Bahçelerden kendisine ulaştırılan biberleri tek tek ipe dizerek balkonunda kurutan Peksöz, ürünlerin yaklaşık bir ay içerisinde hazır hale geldiğini söyledi.

Üretimin hem ev ihtiyacını karşılamasına hem de gelir elde etmesine katkı sağladığını belirten Peksöz, "Hem kışlığımı hazırlıyorum hem ticaret. Elime para geçiyor, gelir oluyor" ifadelerini kullandı.

SİPARİŞLER TÜRKİYE’NİN FARKLI KENTLERİNE GİDİYOR

Ürünlerine yoğun talep geldiğini aktaran Peksöz, üretimini daha da büyütmek istediğini söyledi. Peksöz, "Bir şeyler üretmeye, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bakalım inşallah daha çok olursa bir dükkan açıp bir şeyler yapmayı düşünüyorum" diye konuştu.

Hazırladığı ürünleri İzmir, İstanbul, Ankara ve Muğla başta olmak üzere Türkiye’nin farklı kentlerine gönderen Peksöz, balkonunda başlattığı üretimi zamanla genişletmeyi hedefliyor.

SOSYAL MEDYADAKİ VİDEO MİLYONLARA ULAŞTI

Peksöz’ün kızı Banu Çegeli de fırsat buldukça kardeşiyle birlikte annesine destek verdiğini söyledi. Annesinin hazırladığı biberleri sosyal medya hesabından paylaşmaya başladıklarını anlatan Çegeli, "Bir iki videoyla başladık. Derken bir anda milyonlara ulaştı çektiğimiz video. Onunla gurur duyuyorum" dedi.

Çegeli, balkonda kurutulan biberlerin yalnızca sosyal medyada değil, mahallede de ilgi gördüğünü belirterek yoldan geçenlerin sık sık fotoğraf ve video çektiğini ifade etti.