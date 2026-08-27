Yargıtay’dan milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren emsal karar çıktı. Türkiye’de şehirleşmenin artmasıyla birlikte nüfusun büyük çoğunluğu apartman ve sitelerde yaşamını sürdürüyor. Kendi bağımsız bölümümüz olduğunu düşündüğümüz balkonlar için çoğu kişinin bilmediği yasa ortaya çıktı. Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca binanın dışarıdan görünen yüzeyi "ortak alan" kabul ediliyor ve balkonda yapılan bazı hatalar mahkemelik ediyor.

BALKONA ÇAMAŞIR ASMAK MAHKEMELİK EDİYOR

Binanın dış mimari bütünlüğünü bozan, dışarıdan çirkin görüntü oluşturan veya alt komşunun alanına sarkan çamaşır asma alışkanlıkları "dış görünüş ihlali" olarak değerlendiriliyor. Komşulardan tek bir kişinin bile şikayet etmesiyle mahkeme, çamaşırların dışarıya sarkacak şekilde asılmasının yasaklanmasına ve uygulamanın sonlandırılmasına hükmedebiliyor.

TEK BİR KOMŞUNUN BİLE ŞİKAYETİ YETİYOR

Mahkeme kararına rağmen balkondaki o görüntüyü düzeltmeyen ve çamaşır asmaya devam eden kat malikleri ya da kiracılar, hakim tarafından geciken her gün için adli para cezası ve icra takibiyle karşı karşıya kalıyor. Öte yandan bu durumun alt komşuya su damlatması veya koku yapması gibi gerekçelerle süreklilik kazanması halinde, komşuların "çekilmezlik hali" talebiyle dev tazminat davaları açabiliyor hatta dairenin devrini talep etme hakkı dahi oluşuyor.

UZMANLAR KRİTİK DETAYI AÇIKLADI

Avukatlar ve gayrimenkul uzmanları, bina dış cephesine ve balkon dışına taşacak şekilde müdahale edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Balkon demirlerinin dışına taşacak şekilde çamaşır asmak yerine, balkonun iç kısmında kalan portatif kurutmalıkları kullanmak ya da balkon içi askılık sistemlerine geçmek gerektiğinin altını çizen uzmanlar, bu şekilde dev tazminat risklerinin tamamen ortadan kalktığını açıkladı.