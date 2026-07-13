Tapu işlemlerinde daha az harç ödemek amacıyla taşınmazın satış bedelini düşük gösterenlere yönelik denetimler sıklaştırıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı, çeşitli veri kaynaklarından elde edilen bilgiler doğrultusunda gerçek satış bedeli ile tapuda beyan edilen bedel arasında uyumsuzluk tespit edilen işlemleri mercek altına aldı. Yapılan analizler sonucunda birçok kişiye vergi dairelerinden resmi tebligatlar gönderilmeye başlandı.

Gönderilen yazılarda, eksik beyan nedeniyle ödenmeyen tapu harcı farkının tamamlanması için mükelleflerin vergi dairelerine başvurması isteniyor. Süresi içinde başvuru yapılmaması halinde ise vergi incelemesi, vergi ziyaı cezası ve diğer yasal işlemlerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

ÇAPRAZ KONTROLLERLE TESPİT EDİLİYOR

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tebligatlarında, denetimlerin yalnızca tapu kayıtlarıyla sınırlı olmadığı dikkat çekiyor. Buna göre kamu kurumlarından temin edilen bilgiler, bankacılık verileri, internet üzerindeki satış ilanları, vergi dairelerinin araştırmaları ve farklı veri kaynakları çapraz kontrol edilerek taşınmazın gerçek satış bedeline ilişkin analiz yapılıyor. Tapuda beyan edilen bedelin piyasa koşullarına göre düşük olduğunun değerlendirilmesi halinde ise ilgili kişiler vergi dairesine çağrılıyor.

15 GÜN İÇİNDE BAŞVURU İSTENİYOR

Gönderilen tebligatlarda mükelleflere 15 günlük süre tanınıyor. Bu süre içinde vergi dairesine giderek gerçek satış bedelini gösteren dilekçenin verilmesi veya Dijital Vergi Dairesi üzerinden beyanın yapılması gerekiyor. Yapılacak beyanın ardından eksik hesaplanan tapu harcı farkı tahsil ediliyor. Süresi içinde başvuru yapılmaması halinde ise Vergi Usul Kanunu kapsamında inceleme başlatılabileceği ve vergi ziyaı cezası uygulanabileceği uyarısı yapılıyor.

PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN YARARLANSA BİLE FARK ÖDENİYOR

Tebligat ekinde yer alan dilekçe örneğinde vatandaşlardan tapu işlem tarihi, yevmiye numarası, taşınmaz bilgileri, tapuda beyan edilen satış bedeli ve gerçek satış bedelini beyan etmeleri isteniyor. Başvurunun, Vergi Usul Kanunu'nun pişmanlık hükümlerinden yararlanılarak yapılması halinde süreç buna göre değerlendiriliyor. Ancak yine de eksik kalan tapu harcı farkının ödenmesi gerekiyor.

ALICI DA SATICI DA SORUMLU

Tapu harcı hem alıcı hem de satıcı adına ayrı ayrı doğan bir yükümlülük olduğu için eksik beyanın tespit edilmesi halinde iki taraf hakkında da işlem yapılabiliyor. Taraflardan birinin ödeme yapmak istememesi, vergi idaresi açısından diğer tarafın sorumluluğunu ortadan kaldırmıyor. İdare, her iki yükümlü hakkında da kanuni süreçleri işletebiliyor. Tarafların kendi aralarındaki ödeme paylaşımı ise ayrıca hukuki ihtilaf konusu olabiliyor.

NİĞDE'DEN GELEN TEBLİGAT DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyada paylaşılan bir örnek de uygulamanın fiilen başladığını gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı belgeye göre, Niğde Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından gönderilen ve 29 Haziran 2026 tarihini taşıyan tebligatta, mükellefin 7 Şubat 2025 tarihinde satın aldığı taşınmaz için tapuda 1 milyon 500 bin TL satış bedeli beyan edildiği belirtiliyor.

Yazıda, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yaptığı analizler sonucunda taşınmazın gerçek satış bedelinin farklı olduğunun değerlendirildiği ifade edilerek, 15 gün içinde vergi dairesine başvurulması, gerçek satış bedelinin dilekçeyle bildirilmesi ve hesaplanacak tapu harcı farkının ödenmesi isteniyor. Aksi halde vergi incelemesi ile vergi ziyaı cezası uygulanabileceği uyarısına yer veriliyor.