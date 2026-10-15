İstanbul'da sağanak yağışın ardından bazı ev ve iş yerlerini su basarken yollar, alt geçitler ve tüneller de göle döndü. Eser Yenenler ile evli olan Berfu Yenenler de yağıştan etkilenen isimler arasında yer aldı. Kemerburgaz civarında yaşayan çiftin bulunduğu bölgede ağaçlar devrildi, sokakları su bastı.

EVİNİN ÖNÜ GÖLE DÖNDÜ

Yaşadıkları siteden görüntüler paylaşan Berfu Yenenler, evlerinin önündeki yolun suyla kaplandığını gösterdi. Sitedeki bazı araçların neredeyse suya gömüldüğü anları da paylaşan Yenenler, yaşananları takipçileriyle paylaştı.

Evinin önündeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle dışarı çıkamadığını belirten Yenenler, bölgedeki durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

ÇEKİMLERİ İPTAL OLDU, EŞİ YOLLARDA KALDI

Sağanak yağışın günlük yaşamını da etkilediğini belirten Berfu Yenenler, ertesi gün yapacağı çekimlerin iptal olduğunu duyurdu. Eşi Eser Yenenler'in de yollarda olduğunu söyleyen isim, eve ulaşıp ulaşamayacağı konusunda endişelendi.

“ŞÜKÜR Kİ DERE TAŞMADI”

Berfu Yenenler, daha sonra yaptığı paylaşımda eşinin eve ulaştığını belirterek rahat bir nefes aldı. Yenenler, “Eser bir şekilde eve ulaştı, şükür ki dere taşmadı ama kapımızın önüne kadar göl taştığı için geldi” ifadelerini kullandı.