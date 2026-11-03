Hollywood yıldızı Nicolas Cage, evinin önünde meydana gelen büyük çökme nedeniyle zor günler geçiriyor. Şiddetli yağış ve kıyı şeridindeki yüksek dalgaların ardından malikanesinin önünde 9,1 metrelik çukur oluşan oyuncu, şu sıralar otellerde kaldığını açıkladı. EVİNİN ÖNÜNDEKİ YOL ÇÖKTÜ Cage'in evinin önünde çekilen fotoğraflarda, malikanenin kapalı garajına yakın bölgede asfaltın çöktüğü, beton zeminde ise büyük çatlaklar oluştuğu görüldü. Çökme nedeniyle ortaya çıkan tehlikeli koşullar, yalnızca ünlü oyuncuyu değil komşularını da etkiledi. Sokaktaki yedi ev oturulamaz hale gelirken yetkililer, araç girişinin güvenli olmadığı gerekçesiyle bölgedeki 24 evi daha kırmızı etiketle işaretledi. 10,5 MİLYON DOLARA SATIN ALMIŞTI Nicolas Cage'in 2024 yılında 10,5 milyon dolara satın aldığı okyanus kıyısındaki malikane, yaşanan hasarın ardından eski ihtişamından uzak bir görüntüye büründü. Lüks evde jakuzili çatı terası, yüksek cam duvarlar ve birden fazla yatak odası bulunuyordu. “ŞU SIRALAR BİRAZ EVSİZİM” Yaşananların ardından nerede kaldığı sorulan Cage, “Şu sıralar biraz evsizim” diyerek otellerde konakladığını belirtti.

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