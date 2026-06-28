Batman'ın Merkez ilçesi İluh Mahallesi Yaşam Caddesi'nde dün akşam saatlerinde iki grup arasında silahlı kavga meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüşmesi üzerine tabancalardan çıkan mermilerden biri, o sırada evinin önünde bekleyen 27 yaşındaki Hasan Aydın'ın başına isabet etti.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hasan Aydın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde hayati tehlikesinin bulunduğu anlaşılan Aydın, ileri tetkik ve tedavi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alındı.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından cadde üzerinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, kavganın yaşandığı alanda 1 adet boş kovan ile 1 adet dolu fişek tespit etti. Silahlı kavgaya karıştığı belirlenen şüphelilerden F.S. ve M.S.Ş. emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu belirlenen Ş.Ş. ve Y.Ş.’nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.