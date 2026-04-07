San Francisco’da bir ev sahibi, evinin önündeki ağaçları budadığı için 50 bin dolarlık cezayla karşılaştı. Yapılan işlem, sigorta tavsiyesiyle gerçekleşmiş olsa da, ağaçların kamuya ait olması nedeniyle yasa dışı sayıldı.

Uzmanlar, birçok şehirde kaldırım ve yol kenarındaki ağaçların belediyeye ait kabul edildiğini belirtiyor. Bu ağaçlara yalnızca yetkili personelin müdahale etmesinin mümkün olduğu ifade edidi.

Dolayısıyla ev sahipleri iyi niyetle hareket etse bile, izinsiz budama ciddi para cezalarına yol açabiliyor. Ayrıca, bir dalın düşüp zarar vermesi durumunda sorumluluk tamamen budamayı yapan kişinin üzerine kalıyor.