British Columbia bölgesinde hayata geçirilen sistem, akan suyun gücünü doğrudan kullanıyor. Büyük bir su çarkı, nehir akıntısıyla dönerek bir jeneratörü çalıştırıyor ve böylece elektrik üretiliyor. Üstelik bu sistemde baraj gibi büyük yapılara ihtiyaç duyulmuyor.

Kurulan düzenek, uygun koşullarda günde yaklaşık 36 kWh elektrik üretebiliyor. Bu da ortalama bir evin enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayabilecek seviyede. Sistem, sürekli çalışabildiği için güneş panelleri veya rüzgar türbinlerinden farklı olarak hava koşullarına bağlı kalmıyor.

Mühendis, ürettiği enerjiyi yalnızca kendi evinde kullanmakla kalmıyor, ihtiyaç fazlasını da elektrik şebekesine aktarabiliyor. Bu yönüyle proje, küçük ölçekli ama işlevsel bir yenilenebilir enerji çözümü olarak öne çıkıyor.

Sistemin çalışma prensibi de oldukça basit. Nehrin güçlü akıntısı çarkı döndürüyor, çark da mekanik enerjiyi elektriğe çeviren jeneratörü harekete geçiriyor. Ancak verimli çalışabilmesi için suyun belirli bir hızın üzerinde akması gerekiyor.

Uzmanlara göre bu tür sistemlerin en büyük avantajı, kesintisiz enerji üretimi sağlaması. Güneş ve rüzgar gibi kaynaklar değişkenlik gösterirken, güçlü bir akıntıya sahip nehirler sabit bir enerji kaynağı sunabiliyor.