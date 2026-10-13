Belediyenin sürdürdüğü uygulamada, evlerin önündeki kaldırımlarda ağaç yetiştirilmesi teşvik ediliyor. Vergi avantajından yararlanmak isteyenler için 2026 yılı başvuruları devam ederken, son başvuru tarihi 15 Aralık olarak açıklandı.

ÜÇ AĞACA KADAR VERGİ İNDİRİMİ

Río Grande Belediyesinin uygulamasına göre, evlerinin önündeki uygun kaldırım alanlarına ağaç diken mülk sahipleri en fazla üç ağaç için vergi indiriminden yararlanabiliyor.

Her ağaç için belediyenin belirlediği tutarda emlak vergisi indirimi sağlanıyor. Ancak ağaçların belirlenen koşullara uygun olması, sağlıklı durumda bulunması ve düzenli bakımının yapılması gerekiyor.

Uygulamayla kentteki ağaç sayısının artırılması, sokakların yeşillendirilmesi ve vatandaşların çevre düzenlemesine katkıda bulunması hedefleniyor.

BAŞVURULAR 15 ARALIK'TA SONA ERECEK

Arjantin'deki uygulamadan yararlanmak isteyen mülk sahiplerinin 15 Aralık 2026 tarihine kadar Río Grande Belediyesine başvurması gerekiyor.

Başvuru için imzalı dilekçe, ağaçların fotoğrafları ve kimlik belgesi fotokopisi isteniyor. Belgeler belediyeye elektronik posta yoluyla veya Elcano 203 adresindeki belediye merkezinden teslim edilebiliyor.

Daha önce vergi indirimi alanların da haklarını sürdürebilmek için her yıl yeniden başvurması gerekiyor. Belediye böylece hem yeni ağaç dikimini hem de mevcut ağaçların korunmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.