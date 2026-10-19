İstanbul’un her ilçesinin kanayan yarası olan park yeri sıkıntısı ile ilgili kritik gelişme yaşandı. Yargıtay, milyonlarca kişiyi ilgilendiren otopark sorununa son noktayı koydu. Tapuda ya da resmi yönetim planında eğer her daireye numaralandırılarak özel bir alan tahsisi yoksa apartman otoparkları tamamen ortak kullanım alanı olarak kabul ediliyor. Yani yasal olarak otoparklarda "ilk gelen park eder" kuralı uygulanmış oluyor. Bir kat malikinin diğer sakinlerin hakkını gasp edecek şekilde alan duba koyarak sahiplenmesi, hukuk önünde doğrudan "ortak alanın işgali" suçu olarak görülüyor.

EVİNİN ÖNÜNE YA DA OTOPARKA DUBA KOYAN YANDI

Sokaklarda evinin önüne kendine park alanı olarak tahsis etmek amacıyla duba koymak, kilitli bariyer kurmak, zincir germek ya da lastik ve sandalye gibi eşyalar koyarak rezerve edenler yandı. Yargıtay kararına göre, komşu kavgalarının merkezinde yer alan bu hareket tamamen yasak. Öte yandan bina sakinlerinin arabasını çıkarmasını engelleyecek şekilde rastgele park etmek de doğrudan ihlal sayılıyor.

DUBA KOYANLAR NEREYE ŞİKAYET EDİLİR?

Tüm bu yasaklara rağmen sokakta ya da apartman otoparkında mağduriyet yaşayan vatandaşlar için izlemesi gereken resmi adımlar bulunuyor. Sokak üzerindeki garaj çıkışının veya bina girişinin kapatılması durumunda doğrudan trafik polisi veya jandarmaya haber verilebilirken, araç kaldırımı işgal ediyorsa zabıtaya şikayet edilebiliyor. Şikayetlerin net fotoğraflarla desteklenmesi ise süreci hızlandırıyor.

CEZASI BİNLERCE LİRAYI BULUYOR

Apartman içindeki işgallerde ise ilk olarak yönetime yazılı başvuruda bulunularak durumun tutanak altına alınması isteniyor. Konulan duba veya kilitli bariyerlerin sökülmesi için belediye zabıta ekiplerinden destek alınabilirken, sorunun çözülmemesi halinde Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurularak "müdahalenin men-i" yani işgalin önlenmesi davası açılabiliyor. Mahkeme kararıyla haksız engeller sökülürken, dava ve avukatlık masraflarının tamamı alanı kanunsuz şekilde kapatan komşuya fatura ediliyor.

MUTLAKA FOTOĞRAFINI ÇEKİN

Özellikle park tartışmalarında sinirlerin gerildiği anlarda vatandaşların en çok yaptığı hata, araca kişisel olarak müdahale etmeye çalışmaktır. Hatalı park edilmiş veya alan kapatmış olsa bile aracı kendi imkanlarınızla çekmeye çalışmak, sileceklerini kaldırmak, lastiklerini indirmek veya kaportaya zarar vermek sizi doğrudan suçlu konumuna düşürür. Yasal olarak yapılması gereken tek yol, ihlali fotoğrafla belgeleyip yetkili mercilere başvurarak işlemin yetkililerce yapılmasını sağlamaktır.