Avrupa’nın göbeğinde yer alan Baarle-Hertog-Nassau kasabasında sınır çizgileri haritalardan taşıp doğrudan günlük hayatın tam ortasından geçiyor. Orta Çağ’dan kalma toprak takaslarının bir mirası olan bu kasabada sınırlar; sokakları, kafeleri, mağazaları ve hatta evlerin salonlarını bile ortadan ikiye bölüyor.

Gümrük kapılarının olmadığı bu sınır kasabasında yaşamak, her gün iki ülke arasında adeta köşe kapmaca oynamak anlamına geliyor. İşte sadece kaldırımdaki beyaz çarpı işaretleriyle ayrılan, her anıyla şaşkınlık yaratan kasabadan olağanüstü detaylar:

Verginizi ön kapınızın olduğu ülkeye ödüyorsunuz

Sınır çizgisi evinizin tam ortasından geçiyorsa hangi ülkenin vatandaşı sayılacaksınız? Kasaba halkı bu sorunun cevabını çok pratik bir kuralla çözmüş: "Ön kapı kuralı."

Evinizin salonu Belçika’da, yatak odanız Hollanda’da olabilir. Ancak evinizin dışarıya açılan ana giriş kapısı hangi ülkenin sınırındaysa, o ülkeye vergi ödüyor ve o ülkenin vatandaşı sayılıyorsunuz.

Bazı uyanık kasaba sakinleri, daha düşük vergi ödemek için evlerinin ön kapısının yerini duvarla kapatıp diğer taraftan yeni bir kapı açarak bir günde yasal olarak ülke değiştiriyor.

Aynı masada 2 farklı kanun: "Barda sağda oturanlar kalksın"

Sınırın kafelerin ve restoranların içinden geçmesi, ortaya trajikomik sahneler çıkarıyor. Örneğin, bir kafede arkadaşınızla karşılıklı kahve içerken siz Hollanda kanunlarına, arkadaşınız ise Belçika kanunlarına tabi olabiliyorsunuz.

Geçmişte iki ülkenin restoran kapatma saatleri farklı olduğunda, saati gelen ülkedeki masalar boşaltılıyor veya masalar sınırın diğer tarafındaki boşluklara doğru kaydırılıyordu. Müşteriler sadece sandalyelerini birkaç santim yana çekerek eğlenmeye devam edebiliyordu.

Sanatçı Sylvia Reybroek’in galerisinin tam ortasından geçen beyaz sınır çizgisi, dükkanı ikiye bölüyor. Müşteriler içeride gezinirken bir saniyede ülkeden ülkeye geçiş yapıyor.

Her şeyden ikişer tane: 2 belediye, 2 polis

Baarle-Hertog-Nassau Turizm Birliği Başkanı Willem van Gool, bu küçük kasabada iki ayrı devlet mekanizmasının tıkır tıkır çalıştığını belirtiyor.

Kasabada yan yana duran iki belediye binası, iki farklı polis gücü, iki farklı posta sistemi ve hatta her evin üzerinde hangi ülkeye ait olduğunu gösteren bayrak renkli kapı numaraları bulunuyor, ancak kasabada kafa karışıklığı ve bütçe israfı olmasın diye sadece tek bir ortak itfaiye teşkilatı ve tek bir turizm ofisi hizmet veriyor.

Avrupa'nın bu en sıra dışı kasabası, sınırların aslında zihinlerde olduğunu ve insanların barış içinde nasıl ortak bir yaşam kurabileceğini tüm dünyaya mizahi bir dille kanıtlamaya devam ediyor.