Aydın'ın Nazilli ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 3 katlı bir apartmanın son katındaki dairesinde bulunan M.Ç. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle evinin penceresinden pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine ulaşan emniyet güçleri, çevre güvenliğini sağlayarak sokaktaki vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Evinde silahıyla bekleyen ve çevreye ateş açmaya devam eden şüpheli M.Ç, ilk etapta olay yerindeki polis ekiplerinin teslim olması yönündeki çağrılarına olumsuz yanıt verdi. Şüphelinin ikna edilememesi üzerine, duruma müdahale etmek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine gönderildi.

MÜZAKERELER SONUCU İKNA EDİLDİ

Bölgeye intikal eden özel harekat polisleri, şüphelinin bulunduğu dairenin çevresinde önlemlerini artırdı. Ardından ekipler tarafından yürütülen dikkatli müzakere süreci neticesinde şüpheli M.Ç. ikna edilerek silahını bıraktı. Ekiplerce güvenli bir şekilde gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.