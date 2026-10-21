Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Kışla Caddesi’nde bulunan 11 katlı bir apartmanın 3’üncü katında, evde otururken akılalmaz bir kaza meydana geldi. Kızı ve damadıyla birlikte salonda oturan 75 yaşındaki Fatma Özer’in üzerine, henüz belirlenemeyen bir nedenle tavandan kopan dev sıva parçaları düştü.

AMELİYATA ALINDI, GÖRME KAYBI YAŞADI

Gürültülü çökmenin ardından ihbar üzerine adrese derhal polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özer, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Sabaha karşı acil ameliyata alınan talihsiz kadının alnında yaralanma, burnunda kırık ve sol gözünde ciddi derecede görme kaybı oluştuğu belirlendi.

"MÜTEAHHİTLER LÜTFEN BİNALARI DAHA SAĞLAM YAPSIN"

Annesinin sağlık durumuyla ilgili bilgi veren ve yaşananlara tepki gösteren Zafer Özer (49), olayın şokunu atlatamadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Annem, eniştem ve kız kardeşim otururken tavan sıvası gürültülü bir şekilde üzerlerine çöküyor. Annem ameliyata alındı, sol gözünde ciddi bir şekilde görme kaybı yaşadı. Şu anda konuşabilecek durumda değil. Buradan müteahhitlerimize şunu söyleyebilirim; lütfen binalarımızı yaparken daha sağlam, daha dikkatli olalım. İnsanlar yuvalarında güzel yaşasın. Böyle bir olay tahmin edilecek gibi değildi ama bizim başımıza geldi, inşallah başkasının başına gelmez."

Olayın ardından eve gelen polis ekipleri tutanak tutarken, hastanede tedavisi süren Fatma Özer’in ifade verebilecek duruma gelmesinin ardından adli sürecin devam edeceği öğrenildi.