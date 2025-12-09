ABD'nin Tennessee eyaletinde bulunan Gatlinburg kentinde şehrin popüler turistik merkezlerinden birine ulaşım sağlayan teleferik hattı, geçtiği güzergâh üzerindeki bir ev sahibini âdeta zengin etti.

Teleferiğe binen ziyaretçilerin cebinden, elinden veya fotoğraf çekerken fark etmeden düşürdüğü paralar ve küçük değerli eşyalar, her gün bu evin çatısında birikiyor. Ev sahibi ise çatıyı düzenli olarak temizlediğinde adeta bir hazine toplamış gibi oluyor.

ŞANS GETİRMESİ İÇİN PARA ATMAYA BAŞLADILAR

Zamanla bu durum öyle bilinir hale geldi ki, bazı turistler teleferikten özellikle şans getirmesi için para atmaya başladı. Böylece evin çatısı, bölgenin en ilginç hikayelerinden birine dönüştü.

Bölge halkı durumu yarı şaka yarı ciddi "gökten para yağıyor" diye anlatırken, teleferik hattının sahibi şirket bu durumun tamamen kontrol dışı olduğunu ve hatta güvenlik nedeniyle önlenmesi gerektiğini belirtiyor.

100 MİLYON DOLARLIK GENİŞLEME PLANI

Bölgedeki teleferik hattının popülaritesi artarken, Gatlinburg'un en çok ziyaret edilen dağ üstü parkı Anakeesta, önümüzdeki beş yılı kapsayan dev bir yatırımı duyurdu. "Making More Magic" adı verilen proje kapsamında 100 milyon dolarlık genişleme çalışması yapılacak.

Anakeesta Başkanı Bryce Bentz, projeyi şöyle özetliyor:

"Bu sadece büyümek değil; Smoky Dağları’nın ruhuna saygı duyarak yenilik yapmak. Bugünün parkını değil, gelecek nesillerin hayran kalacağı bir deneyimi inşa ediyoruz."

PROJEDE NELER OLACAK?

Mevcut teleferik sistemi tamamen yenileniyor. Ziyaretçileri zirveye taşıyacak 56 adet cam tabanlı yeni kabin geliyor. Yeni lift dört dakikalık yolculukla saatte binlerce kişiyi taşıyabilecek.

İnşaat bu ay başlıyor; park 5 Ocak’ta kısa süreliğine kapanacak. Mart ayında servisle ziyaretçiler tekrar alınacak, lift ise baharda tamamen açılacak.