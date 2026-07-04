Özellikle uzun süre kontrol edilmeyen konut, arsa ve arazilerin dolandırıcılık şebekelerinin hedefi haline geldiği belirtiliyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, sahte kimliklerle tapu işlemi yapmaya çalışan organizasyonlara karşı uzmanlar, taşınmaz sahiplerinin düzenli kontrol yapması ve dijital güvenlik uygulamalarını kullanması gerektiğine dikkat çekiyor.

UZUN SÜRE KONTROL EDİLMEYEN TAŞINMAZLAR RİSK ALTINDA

Habere göre, yatırım amacıyla alınan ve uzun süre ziyaret edilmeyen gayrimenkuller dolandırıcılık girişimlerine daha açık hale geliyor. Özellikle boş arsalar, imarlı araziler ve kullanılmayan konutların, yasa dışı işlem yapmaya çalışan kişilerin öncelikli hedefleri arasında yer aldığı belirtiliyor.

WEB TAPU ÜZERİNDEN KONTROL EDEBİLİRSİNİZ

Uzmanlar, taşınmaz sahiplerinin e-Devlet üzerinden giriş yapılan Web Tapu sistemi aracılığıyla "Bizzat gelmediğim sürece işlem yapılamaz" beyanı eklemesinin önemli bir güvenlik adımı olduğunu belirtiyor. Bu uygulamanın, sahte vekâletnameyle gerçekleştirilmeye çalışılan işlemlere karşı ek koruma sağlayabileceği ifade ediliyor.

SMS BİLDİRİMLERİNİ AKTİF HALE GETİRMEK ÖNEMLİ

Tapu işlemlerine ilişkin kısa mesaj bildirimlerinin aktif hale getirilmesiyle, taşınmaz üzerinde yapılan sorgu veya işlem girişimlerinden anında haberdar olunabileceği aktarılıyor. Bunun yanında e-Devlet'teki "Tapu Bilgileri Sorgulama" hizmeti üzerinden taşınmaz kayıtlarının belirli aralıklarla kontrol edilmesi tavsiye ediliyor.

VEKALET VERİRKEN DİKKAT EDİN

Haberde, kimlik ve tapu fotokopilerinin yalnızca gerekli durumlarda paylaşılması, fotokopilerin üzerine kullanım amacını belirten bir not ile tarih yazılmasının olası kötüye kullanımların önüne geçebileceği belirtiliyor.

Ayrıca tapu işlemleri için vekâletname düzenlenmesi gerektiğinde, genel yetki yerine belirli bir işlem ve süreyle sınırlandırılmış vekâlet verilmesinin güvenlik açısından daha uygun olacağı ifade ediliyor.