Akşamları evinizde her zamankinden daha fazla örümcek görüyorsanız, eski bir çiftçi atasözüne göre bunun bir anlamı var. Yüzyıllardır aktarılan inanışa göre eylül ayında örümcekler ne kadar çok ortaya çıkarsa, kış da o kadar sert geçiyor.

Özellikle yaz sonu ve sonbahar başında evlerin duvarlarında, köşelerinde ve tavanlarında daha fazla örümcek görülmesi bu eski inanışı yeniden gündeme getiriyor.

"Eylülde çok örümcek varsa kış sert geçer"

Eski çiftçi kurallarından biri, eylül ayında örümceklerin davranışlarını yaklaşan kışın habercisi olarak kabul ediyor. Buna göre bu dönemde çok sayıda örümcek görülmesi, sert ve soğuk bir kışın yaklaştığına işaret ediyor.

Bu tür hava durumu kuralları tamamen temelsiz de değil. Alman Meteoroloji Servisi'ne (DWD) göre çiftçi atasözlerinin önemli bir bölümü, geçmiş yüzyıllarda yapılan uzun süreli gözlemlere dayanıyor. Ancak geçmişte bir doğa olayı ile hava koşulları arasında bağlantı kurulmuş olması, bunun bilimsel olarak kanıtlandığı anlamına gelmiyor.

Örümceklerle ilgili inanış bilimsel olarak doğrulanmış olmasa da, bu durum bütün çiftçi kurallarının değersiz olduğu anlamına gelmiyor.

Örneğin Almanya'da oldukça bilinen Yedi Uyuyanlar Günü kuralı, DWD verilerine göre yaklaşık yüzde 80 oranında isabet gösteriyor.

Evde örümcek görmek istemeyenler ne yapabilir?

Örümceklerin evde daha az görülmesini isteyenler birkaç basit önlem alabilir:

Pencere ve kapılara sineklik takmak hem örümceklerin hem de avlarının içeri girmesini engeller.

Kapı altları ve pencere çevresindeki küçük açıklıkları kapatmak örümceklerin giriş noktalarını azaltır.

Sinek ve meyve sineği gibi küçük böceklerin ortadan kaldırılması, örümceklerin besin kaynaklarını azaltır.

Nane yağı içeren spreyler, örümcekleri uzak tutmak için kullanılan doğal yöntemler arasında yer alıyor.

Evin hemen yanında bulunan odun ve benzeri malzemeler örümcekler için uygun saklanma alanları oluşturabilir.

Örümcekleri öldürmek yerine dışarı çıkarabilirsiniz

Evde görülen yerli örümceklerin büyük bölümü insanlar için ciddi bir tehlike oluşturmaz. Üstelik sivrisinek, sinek ve güve gibi çeşitli küçük böceklerle beslenerek evdeki böceklerin azalmasına katkıda bulunurlar.

Bu nedenle evde bir örümcekle karşılaşıldığında onu öldürmek yerine bir bardak ve kâğıt yardımıyla dikkatlice yakalayıp dışarı bırakmak daha iyi bir seçenek olabilir.