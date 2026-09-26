Çin merkezli beyaz eşya üreticisi Galanz, yangın ve yanık tehlikesi nedeniyle Kanada ve ABD'de satılan 130 binden fazla buzdolabını geri çağırıyor. ABD'de söz konusu ürünlerle bağlantılı 34 yangın vakası bildirilirken, olaylardan biri ölümle sonuçlandı.

Kanada'da yetkililer, Çin'de üretilen ve Aralık 2018 ile Aralık 2020 arasında satılan 10 bin 45 adet kırmızı Galanz Retro buzdolabını geri çağırdı.

Geri çağırma bildiriminde, buzdolaplarının içindeki elektrikli bileşenlerin kısa devre yaparak tutuşabileceği ve bunun yangın ile yanık riskine yol açabileceği belirtildi.

Kanadalı yetkililer, 21 Eylül itibarıyla bu ürünlerle bağlantılı iki olay raporu aldıklarını açıkladı. Bu olaylarda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

ABD'de 121 binden fazla buzdolabı geri çağrıldı

ABD'de ise benzer bir geri çağırma kararı Temmuz ayında alındı. ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC), farklı renklerdeki 121 bin 680 Galanz Retro buzdolabını geri çağırdı.

Aralık 2018 ile Aralık 2020 arasında satılan ürünler siyah, mavi, kırmızı ve beyaz renklerde bulunuyor.

CPSC'nin açıklamasına göre, yerel itfaiye raporları üzerinden yapılan incelemelerde buzdolaplarıyla bağlantılı 34 yangın vakasından haberdar olundu. Bu olaylardan biri ölümle sonuçlandı.

Hangi buzdolapları geri çağırıldı?

Kanada'daki geri çağırma, yaklaşık 147 santimetre yüksekliğinde, 61 santimetre derinliğinde ve 53 santimetre genişliğinde, 7,6 metreküp kapasiteli Galanz Retro buzdolaplarını kapsıyor.

Ürünlerde sol tarafta kulplu bir buzdolabı kapısı, üç ayarlanabilir cam raf ve bir çekmece bulunuyor. Üst bölümde ayrı bir dondurucu kapısı yer alırken, cihazların ön kısmında "Galanz" markası bulunuyor.

Buzdolapları, Çin'in Guangdong eyaletindeki Zhongshan kentinde bulunan Zhongshan Galanz Consumer Electric Appliances Co. Ltd. tarafından üretildi.

Ürün sahiplerine kullanım uyarısı

Geri çağırma kapsamındaki ürünlerin sahiplerinden buzdolaplarını kullanmayı derhal bırakmaları ve fişlerini çekmeleri istendi.

Tüketicilerin, evde onarım randevusu oluşturmak için şirketin internet sitesindeki kayıt formunu doldurmaları gerekiyor.

Kanada Tüketici Ürün Güvenliği Yasası kapsamında geri çağrılan ürünlerin Kanada'da yeniden dağıtılması, satılması veya başka bir kişiye verilmesi yasak.