Pencerelerin ve duvar çatlaklarının etrafında toplanarak konutlara girmeye çalışan Asya uğur böcekleri (Harmonia axyridis), sağlık açısından çeşitli riskleri de beraberinde getiriyor. Polonya medyasında yer alan haberlere göre, "harlequin" olarak da bilinen bu tür, sonbahar aylarında kışlama alanı ararken evlerde ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor.

Polonya Genel Çevre Koruma Müdürlüğü, Asya uğur böceklerinin özellikle güneş alan duvarlarda ve pencere kasalarında büyük gruplar halinde toplandığını belirtti. Uzmanlar, bu böceklerin evlerde yarattığı olumsuzluğun yalnızca estetik boyutla sınırlı kalmadığına dikkat çekti.

ALERJİK REAKSİYONLAA VE NEFES DARLIĞINA YOL AÇABİLİYOR

Asya uğur böceğinin vücut sıvısında bulunan Har a 1 and Har a 2 proteinlerinin güçlü alerjenler içerdiği ifade edildi. Alerjenlerin yalnızca temas yoluyla değil, havaya karışarak solunum yoluyla da vücuda girebildiği belirtildi.

Alerjik bünyeye sahip kişilerde böcekle temas sonrasında şu belirtiler görülebiliyor:

Burun akıntısı ve kaşıntı

Konjonktivit (göz iltihabı)

Kurdeşen ve ciltte döküntü

Solunum güçlüğü ve astım ataklarında şiddetlenme

Tıp literatüründe, temas sonrası yüzde ve dudaklarda ani şişlik vakalarının da kaydedildiği aktarılıyor.

TEHLİKE ANINDA SIVI SALGILIYORLAR

İnsanları ısırmak tipik bir davranışları olmasa da Asya uğur böceklerinin sıkıştırıldıklarında veya ezildiklerinde kazara ısırabildiği bildirildi. Tehdit hissettiklerinde aktif olarak hemolenf (böcek kanı) salgıladıklarını belirten uzmanlar, böceklerin kesinlikle elle tutulmaması ve ezilmemesi gerektiğini vurguladı.

Temas sonrası nefes darlığı veya boğazda hızla gelişen şişlik gibi ağır semptomlar gösteren kişilerin acil tıbbi yardıma başvurması gerektiği hatırlatıldı.

KORUNMA YÖNTEMLERİ VE ALINAN ÖNLEMLER

Evleri bu türün istilasından korumak için alınabilecek başlıca önlemler şu şekilde sıralanıyor:

Pencere ve kapı etrafındaki çatlak ve boşlukların kapatılması

Sineklik kullanımının yaygınlaştırılması

Eve giren böceklerin ezilmeden, vakum veya benzeri araçlarla uzaklaştırılması

Uzmanlar ayrıca ev temizliğinde doğru ekipman kullanımının önemine değinerek, elektrikli süpürge başlıklarının kumaş yüzeylerdeki kırıntılardan toz almaya kadar özel işlevlerine göre tercih edilmesi gerektiğini ifade etti. Bahçelerdeki kene sorununa karşı ise küçük omurgasızlarla beslenen kuş türlerinin yetiştirilmesinin etkili bir yöntem olabileceği kaydedildi.