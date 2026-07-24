50 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren ve Türkiye'nin en büyük süt ürünleri üreticileri arasında yer alan Tahsildaroğlu markasının satışa sunduğu 'Kırık Beyaz Peynir' ürününde hayati tehlikeye yol açabilen 'listeria bakterisi' tespit edildi.



Kanser hastası bir vatandaş, yurt genelinde binlerce şubesi bulunan bir zincir marketten satın aldığı peyniri yedikten sonra gıda zehirlenmesi geçirerek hastaneye başvurdu.



Zehirlenmenin 400 gramlık paketlerde satılan Tahsildaroğlu markasına ait 'Klasik Kırık Beyaz Peynir' adlı üründen kaynaklandığını düşünen vatandaşın ihbarı üzerine Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 17 Temmuz 2026 tarihinde zincir markete yönelik denetim gerçekleştirdi.





BAKTERİLİ PEYNİRLER İMHA EDİLDİ



Bakteri olduğundan şüphelenilen peynir ile aynı parti numarasına ait üründen alınan örnekler incelemeye sokulurken, yapılan denetimlerde peynir içerisinde insanlarda hayati sonuçlara neden olabilecek 'listeria bakterisi' bulunduğu tespit edildi.



Sözcü'ye konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, bakteri tespit edilen ürün ile aynı parti numarasına sahip peynirlerin tamamı hakkında toplatma kararı verildiğini ve ürünlerin marketlerden toplatılarak imha edildiğini açıkladı.



AYNI GÜN ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN SATIŞI DEVAM EDİYOR



Öte yandan firma tarafından farklı parti numarasına sahip olan ancak bakteri tespit edilen ürün ile aynı gün üretildiği anlaşılan diğer süt ürünlerinin satışına yönelik herhangi bir kısıtlama kararı alınmadı.



Bakteri tespit edilen peynir ile aynı fabrikada ve aynı gün içerisinde üretilen diğer ürünlerin zincir marketlerde satışına devam edilmesi ise halk sağlığına yönelik şüpheleri artırdı.









LİSTERİA BAKTERİSİNİN TEHLİKELERİ NELERDİR?



Az pişmiş et ürünlerinde, taze sebze ve meyvelerde, dondurulmuş gıdalarda ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinde görülebilen 'listeria bakterisi', özellikle hamile ve bebeklerde, yaşlılarda ya da kronik rahatsızlığı bulunan ve bağışıklık sistemi zayıf olan insanlarda hayati tehlikelere neden olabilir.





Listeria kaynaklı bakteri aktarımları sağlıklı yetişkinlerde genellikle hafif bir mide bulantısı veya gribal enfeksiyon ile geçilse de, söz konusu ürünü satın alan kanser hastası vatandaş gibi sağlık sorunları yaşayan kişiler için bu ürünlerin tüketimi hayati tehlikelere yol açabilir.



Doktorlara göre listeria bakterisinin belirtileri şöyle sıralanmakta:

Ateş

Üşüme ve ürperti

Baş ağrısı

İshal ve mide bulantısı

Kas ağrıları

Bilinç bulanıklığı

Denge kaybı







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