Gündelik hayatta sıklıkla kullanılan ancak zamanla nadir hale gelen bazı ev eşyaları, antika ve koleksiyon piyasasında yüksek bedellerle işlem görmeye başladı. Yapılan piyasa değerlendirmelerine göre, evlerde bulunma ihtimali olan eşyalar arasında ekonomik değeri en yüksek seviyeye ulaşan üç kategori öne çıkıyor.

NADİR MADENİ PARALAR VE KOLEKSİYONLAR ÖNE ÇIKIYOR

Koleksiyon dünyasında likiditesi en yüksek kalemlerin başında eski Türk paraları geliyor. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemi ile Cumhuriyet’in ilk yıllarına ait, düşük tirajlı veya hatalı basım paralara olan talep artış gösteriyor. Uzmanlar, bu paraların kondisyonuna ve seri numaralarına göre birim değerlerinin binlerce katına çıkabildiğini belirtiyor.

DAKTİLOLAR DEĞER KAZANDI

1950-1970 yılları arasında üretilen daktilolar, dijitalleşme ile birlikte teknolojik birer obje olmaktan çıkıp dekoratif birer yatırım aracına dönüştü. Özellikle orijinal kasasını koruyan, çalışır durumdaki mekanik modellerin fiyatları, hem iç mimari tasarımlarda aranması hem de koleksiyon değerinin artması sebebiyle son yıllarda ivme kazandı.

RETRO OYUN KONSOLLARI DİKKAT ÇEKİYOR

1980’li ve 90’lı yıllara damga vuran ilk nesil oyun konsolları, günümüz teknoloji koleksiyonculuğunun temel taşlarından biri haline geldi. Orijinal kutusu açılmamış veya eksiksiz aksesuarlarıyla saklanmış konsollar, dünya çapındaki müzayedelerde servet değerinde rakamlara alıcı bulabiliyor.